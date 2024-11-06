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MLB》神鱒傷病不斷還換砲手卡位DH很蠢？ 名記者透露天使看法

2024/11/06 11:29

楚奧特新賽季可能擔任角落外野與指定打擊。（資料照）楚奧特新賽季可能擔任角落外野與指定打擊。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使隊在休賽季時透過交易，將陣中投手坎寧（Griffin Canning）賣給勇士，換取長打好手索勒（Jorge Soler），《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）也分析天使內部對這筆交易的想法。

羅森索提到，當經常受傷的楚奧特（Mike Trout）以及倫登（Anthony Rendon）下個賽季可能都要佔據指定打擊一段時間時，天使卻還交易來索勒，並在接下來2年每年都要付給他1300萬美元，這個舉動一開始乍看之下很不明智。

不過天使的舉動有所本，楚奧特在今年9月時表示，自己為了健康出賽願意離開中外野，改守左、右外野，或者擔任指定打擊，但羅森索透露天使內部看法，那就是他們更希望在有限制的情況下讓楚奧特擔任指定打擊，而倫登今年雖然相對健康但表現依舊糟糕，因此天使可能不會讓他每天出賽。

明年球季就滿33歲的索勒預計還是能為天使提供不俗火力。（資料照）明年球季就滿33歲的索勒預計還是能為天使提供不俗火力。（資料照）

雖然讓楚奧特擔任指定打擊看起來是讓他維持健康的方式，不過最近3次楚奧特的傷病，包含2022年的左側肋骨處發炎、2023年的左手鉤骨骨折以及今年的左膝半月板撕裂，幾乎都被天使隊球團認為，是因為揮棒導致的傷病。

羅森索指出，大部分的指定打擊都會在沒有上場的時間做額外的揮棒練習，而像楚奧特這樣的完美主義者肯定也會這樣做。儘管讓楚奧特擔任角落外野手並非沒有風險，但就現在的情況來說，天使看起來更願意讓他擔任角落外野手，而非指定打擊。

現年32歲，明年2月就要滿33歲的索勒2024年賽季敲出21轟，生涯191轟、OPS+（標準化攻擊指數）113的他雖然離明星球員還有一段差距，不過天使上季得分排名全大聯盟第28名，還是需要索勒來提供更多的進攻火力。羅森索指出，索勒明年預計會在外野有幾場出賽，但天使預計還是會把他視為球隊的主戰指定打擊。

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