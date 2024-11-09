12強》捷克讓台日都陷入苦戰！ 日本名球評點出關鍵

捷克隊。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕捷克隊王牌投手帕沙克在2日對世界12強台灣隊先發3局僅掉1分，猛飆6次三振，今天對日本隊也繳出4局掉1分好投，對台日都繳出好投，捷克隊打完5局跟日本隊戰成1：1平手，日本轉播單位球評鳥谷敬也在5局結束中場點出關鍵。

帕沙克在2日對台灣隊投42球，3局僅被敲1支安打，投出1次四壞，失掉1分，今天對日本隊則是59球投4局，被敲4支安打，有1次三振和2次保送，只在3局投出四壞後被盜上二壘，隨後靠暴投攻上三壘，小園海斗擊出游擊方向的內野安打，送回前5局的唯一分數。

請繼續往下閱讀...

日本隊在5局下原本有機會再攻分數，源田壯亮在2出局二壘有人擊出適時安打，一度要送回跑者，未料左外野手施德卡上演雷射肩，將攻回本壘的佐野恵太助殺出局。

捷克隊在2日以2：2跟台灣隊戰成平手，今天截至5局結束，捷克隊又跟日本隊戰成1：1平手，前5局製造日本隊2次雙殺，日本轉播單位的球評鳥谷敬中場講評，「捷克隊守備比想像中還要好很多，包括投手、捕手的傳球，還有從外野回傳至本壘的助殺，隊伍組成滿完整的。」

捷克隊在2、3日對台灣隊也是2場都沒有守備失誤，左外野手克雷吉也上演過助殺本壘的美技，而台灣隊則是有2次失誤，都源自於三壘手。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法