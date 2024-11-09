日職》挑戰大聯盟終於圓夢 佐佐木朗希吐心聲：不想留遺憾

佐佐木朗希。（取自羅德官方臉書粉絲團）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕羅德今天正式宣布，同意「令和怪物」佐佐木朗希透過入札制度挑戰大聯盟。佐佐木朗希透過球團發出聲明表示，非常感謝球隊的支持，他將會努力成為史上最佳的棒球員。

羅德今天宣布已經在為佐佐木朗希辦理入札手續，球團本部長松本尚樹透過聲明表示，從他加盟以來，他對於挑戰大聯盟的想法一直都很堅定，球團尊重他的想法，希望他能在美國好好表現，球團將為他加油打氣。

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總教練吉井理人坦言，身為球隊的一份子，當然感到很難過，但是自己曾去過大聯盟，所以非常了解的心情，雖然他在某些方面仍有不足，希望他能在美國繼續磨練自己，持續升級進化。他也回憶起，自己在2020年春訓第一次看他投球時就驚呆了，這是自看野茂英雄投球後的頭一遭，希望他能在美國證明自己。

對於自己終於可以圓夢，佐佐木朗希表示，自入團以來，球隊很支持他挑戰大聯盟的想法，這次正式放行，讓他非常感激，雖然在羅德這5年有很多事情並不如人意，不過有了隊友、工作人員、高層和球迷的支持，自己才能全心全意地投入到棒球中，走到如今的這一刻，棒球生涯只有一次，不想要留下遺憾，自己會盡最大的努力，不辜負許多人的期望，從小聯盟開始爬起，朝世界上最佳的棒球員邁進。

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