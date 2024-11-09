灌籃高手！彰市3對3籃賽80隊、200好手競逐

彰化市長盃3對3籃球賽賽事激烈。（市公所提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕由彰化市公所主辦的彰化市長盃3對3籃球賽，今天（9日）在中彰運動公園籃球場熱烈展開，由市長林世賢主持；這場充滿青春活力的比賽，共有來自全縣80隊、200多位的籃球好手參賽，比賽分成4組競技，賽事激烈。

彰化市公所為推廣3對3籃球運動，鼓勵青少年從事正當休閒活動，讓年輕朋友和愛好運動人士切磋球技、鍛鍊體魄及紓解壓力，特別舉辦「市長盃」3對3籃球賽。林世賢在開幕典禮上為所有選手加油，也期許選手以球會友，在球場上遵從教練的指導，並服從裁判判決，彼此公平競爭，享受比賽並從中汲取經驗，獲得好成績，並祝福比賽順利、圓滿。

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比賽分成4組進行，包括：社男組、高中組、國中組及女子組等。市公所為了鼓勵選手參加，推廣籃球運動，採免費報名，參賽隊伍除贈送精美贈品外，第1名每隊頒發獎金2000元、第2名獎金1500元，第3名獎金1000元，獲獎隊伍每組並頒發獎盃，以資鼓勵。

本次3對3籃球賽計有社會組22隊、高中組28隊、國中組20隊、女子組10隊報名，總計80隊、超過200多位來自彰化的學子及籃球好手參加競賽，林世賢對於年輕朋友們這股對籃球的熱情與愛好，深表肯定與嘉許。

彰化市長林世賢（中）主持開球儀式。（市公所提供）

彰化市長林世賢主持彰化市長盃3對3籃球賽開幕。（市公所提供）

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