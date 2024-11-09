晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

灌籃高手！彰市3對3籃賽80隊、200好手競逐

2024/11/09 15:14

彰化市長盃3對3籃球賽賽事激烈。（市公所提供）彰化市長盃3對3籃球賽賽事激烈。（市公所提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕由彰化市公所主辦的彰化市長盃3對3籃球賽，今天（9日）在中彰運動公園籃球場熱烈展開，由市長林世賢主持；這場充滿青春活力的比賽，共有來自全縣80隊、200多位的籃球好手參賽，比賽分成4組競技，賽事激烈。

彰化市公所為推廣3對3籃球運動，鼓勵青少年從事正當休閒活動，讓年輕朋友和愛好運動人士切磋球技、鍛鍊體魄及紓解壓力，特別舉辦「市長盃」3對3籃球賽。林世賢在開幕典禮上為所有選手加油，也期許選手以球會友，在球場上遵從教練的指導，並服從裁判判決，彼此公平競爭，享受比賽並從中汲取經驗，獲得好成績，並祝福比賽順利、圓滿。

比賽分成4組進行，包括：社男組、高中組、國中組及女子組等。市公所為了鼓勵選手參加，推廣籃球運動，採免費報名，參賽隊伍除贈送精美贈品外，第1名每隊頒發獎金2000元、第2名獎金1500元，第3名獎金1000元，獲獎隊伍每組並頒發獎盃，以資鼓勵。

本次3對3籃球賽計有社會組22隊、高中組28隊、國中組20隊、女子組10隊報名，總計80隊、超過200多位來自彰化的學子及籃球好手參加競賽，林世賢對於年輕朋友們這股對籃球的熱情與愛好，深表肯定與嘉許。

彰化市長林世賢（中）主持開球儀式。（市公所提供）彰化市長林世賢（中）主持開球儀式。（市公所提供）

彰化市長林世賢主持彰化市長盃3對3籃球賽開幕。（市公所提供）彰化市長林世賢主持彰化市長盃3對3籃球賽開幕。（市公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中