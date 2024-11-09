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12強》首次加入澳洲隊 28歲前大物左投要幫球隊贏球

2024/11/09 15:19

索普。（資料照，美聯社）索普。（資料照，美聯社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕28歲左投手索普（Lewis Thorpe）成棒後首度入選澳洲國家隊，就是在本屆12強。索普過往曾是雙城隊新秀，生涯大聯盟累積3個賽季，因傷空白一年後，索普如今轉戰墨西哥聯賽和澳洲聯賽，並投入國家隊。

談到入選國家隊，索普坦言備感光榮，他說：「這件球衣意義非凡，任何時候能夠穿上澳洲隊的球衣，對我和我的家人而言都別具意義。能和隊友們一起在凌駕個人的賽場上競爭，是完全不同的比賽氛圍。」

索普16歲就在澳職有出賽紀錄，後來在2011年被雙城隊簽下，2019年初登大聯盟。但索普生涯受到傷勢影響出賽，更影響了他效力國家隊的機會，這當中，索普曾因手肘傷勢動刀，也曾在2020年因私人因素離開雙城隊訓練營。澳洲國家隊執行長威廉斯（Glenn Williams）就曾說，索普是澳洲本土頂級新秀之一，「他（當時）還是孩子，上了場也許很成熟，但場下的他一樣還在學習。」

前年的春訓，索普被雙城隊釋出，他直到去年11月才正式又有出賽紀錄，前後長達15個月。索普坦言：「那段期間其實對我而言是最好安排。我當時身心都需要離開一陣子，重整我自己。」索普說，他對棒球的愛沒變，但一度覺得自己打球的理由錯了，直到後來才重新找回熱情。

年初的上屆澳職，索普效力墨爾本王牌隊，10場先發出賽、防禦率3.60，表現正如全盛時期的他。索普說：「和家人朋友一起，我重新找回在球場的樂趣。他們歡迎我，讓棒球再次有趣。」

現在的索普不僅為人父、成為國家隊一員，且還有兩個目標，他提到：「幫助澳洲隊贏球，然後投回大聯盟。我如果不覺得有機會辦到，那我就不會投球了。」

索普坦言，贏下12強是他的目標，他看著隊友們在經典賽奮戰，認為這支球隊還能更好，「如果有年輕人來請教，我會不吝惜給予任何資訊。我知道我在這裡的角色，我會力挺我的隊友們。」

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