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MLB》山本由伸讓母隊賺約71億 佐佐木朗希旅美恐讓羅德僅拿不到3億

2024/11/09 17:11

佐佐木朗希。（資料照，法新社）佐佐木朗希。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕千葉羅德隊「令和怪物」佐佐木朗希今天正式透過球團宣布，要以入札制度挑戰大聯盟舞台。現年23歲的佐佐木朗希若要旅美，目前只能簽小聯盟合約，簽約金和年薪都受到限制。若佐佐木最多能拿750萬美元簽小聯盟合約，羅德隊只能拿到187.5萬美元的入札金（換算約2.9億日圓）。

佐佐木朗希由於未滿25歲，受到大聯盟國際自由球員規定，最多僅能簽下小聯盟合約。佐佐木朗希宣布要透過入札制度挑戰大聯盟後，有45天的時間可以和美職球隊交涉。

今年大聯盟各隊的國際自由球員簽約金額度已經快達上限，據大聯盟古巴記者羅梅洛（Francys Romero）先前在社群媒體X上指出，道奇今年目前還有約250萬2500美元的額度是全聯盟最多，其次是金鶯隊的214萬7300美元。

佐佐木朗希。（資料照，法新社）佐佐木朗希。（資料照，法新社）

大聯盟國際自由球員簽約期是每年1月15日至12月15日，如果佐佐木朗希在美國時間12月15日前簽約，估計最多可獲得250萬美元的簽約金，擁有這個額度的球隊正是道奇隊；但這天過後，大聯盟各球隊的國際自由球員簽約額度將重置。

根據權威媒體《棒球美國》顯示，明年國際自由球員簽約金額度最高是755萬5500美元，擁有這個額度的球隊包含紅人、老虎、馬林魚、釀酒人、雙城、運動家、水手、光芒等球隊。道奇明年的國際自由球員簽約金額度為514萬6200美元。

若佐佐木朗希在明年1月15日以後和美職球隊簽約，估最多能拿到750萬以上的簽約金，羅德隊獲得的入札金額將是該合約總金額的25％，意即羅德只能拿到約187.5萬美元的入札金。

道奇日本強投山本由伸去年透過入札制度挑戰大聯盟，最後獲得12年3.25億美元的合約加盟道奇，估計可讓母隊歐力士猛牛獲得約5060萬美元的入札金（換算是71億8875萬日圓）。

佐佐木朗希今年先發18場，繳出10勝5敗、防禦率2.35的成績，共投111局賞129次三振。佐佐木朗希在日職一軍4個賽季，單季最多只能129.1局，並未達到單季規定局數。

山本由伸。（資料照，法新社）山本由伸。（資料照，法新社）

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