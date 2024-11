MLB》山本由伸讓母隊賺約71億 佐佐木朗希旅美恐讓羅德僅拿不到3億

佐佐木朗希。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕千葉羅德隊「令和怪物」佐佐木朗希今天正式透過球團宣布,要以入札制度挑戰大聯盟舞台。現年23歲的佐佐木朗希若要旅美,目前只能簽小聯盟合約,簽約金和年薪都受到限制。若佐佐木最多能拿750萬美元簽小聯盟合約,羅德隊只能拿到187.5萬美元的入札金(換算約2.9億日圓)。

佐佐木朗希由於未滿25歲,受到大聯盟國際自由球員規定,最多僅能簽下小聯盟合約。佐佐木朗希宣布要透過入札制度挑戰大聯盟後,有45天的時間可以和美職球隊交涉。

今年大聯盟各隊的國際自由球員簽約金額度已經快達上限,據大聯盟古巴記者羅梅洛(Francys Romero)先前在社群媒體X上指出,道奇今年目前還有約250萬2500美元的額度是全聯盟最多,其次是金鶯隊的214萬7300美元。

大聯盟國際自由球員簽約期是每年1月15日至12月15日,如果佐佐木朗希在美國時間12月15日前簽約,估計最多可獲得250萬美元的簽約金,擁有這個額度的球隊正是道奇隊;但這天過後,大聯盟各球隊的國際自由球員簽約額度將重置。

根據權威媒體《棒球美國》顯示,明年國際自由球員簽約金額度最高是755萬5500美元,擁有這個額度的球隊包含紅人、老虎、馬林魚、釀酒人、雙城、運動家、水手、光芒等球隊。道奇明年的國際自由球員簽約金額度為514萬6200美元。

若佐佐木朗希在明年1月15日以後和美職球隊簽約,估最多能拿到750萬以上的簽約金,羅德隊獲得的入札金額將是該合約總金額的25%,意即羅德只能拿到約187.5萬美元的入札金。

道奇日本強投山本由伸去年透過入札制度挑戰大聯盟,最後獲得12年3.25億美元的合約加盟道奇,估計可讓母隊歐力士猛牛獲得約5060萬美元的入札金(換算是71億8875萬日圓)。

佐佐木朗希今年先發18場,繳出10勝5敗、防禦率2.35的成績,共投111局賞129次三振。佐佐木朗希在日職一軍4個賽季,單季最多只能129.1局,並未達到單季規定局數。

