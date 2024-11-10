12強棒球賽A組賽事登場、台灣隊熱身賽碰上桃猿 今日賽事預告與轉播

台灣隊。（記者陳志曲攝）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今日世界12強棒球錦標賽A組正賽登場，波多黎各將對上美國，委內瑞拉則將交手墨西哥。

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12強棒球賽B組官辦熱身賽，古巴碰上合作金庫、多明尼加迎戰中信兄弟、南韓對上味全龍，台灣隊則面對樂天桃猿，敬請收看轉播！

今日NBA有兩場轉播，第一場是公牛對決老鷹，第二場則是暴龍隊碰上明星後衛哈登（James Harden）所帶領的快艇，哪兩隊能夠勝出呢，敬請收看轉播囉！

世界12強棒球錦標賽

07:00 波多黎各@美國 緯來體育、東森洋片台

10:00 委內瑞拉@墨西哥 緯來體育、愛爾達體育4台、東森洋片台

世界12強棒球熱身賽

12:10 合作金庫@古巴 愛爾達體育2台

12:15 中信兄弟@多明尼加 愛爾達體育1台

18:10 味全龍@南韓 愛爾達體育2台

18:30 樂天桃猿@台灣 緯來體育、愛爾達體育1台

NBA

8:30 公牛@老鷹 愛爾達體育1台

11:30 暴龍@快艇 緯來體育台（13:00 D-Live）

TPBL

14:30 國王@夢想家 DAZN1、博斯運動2台、Youtube

17:00 戰神@攻城獅 MOMO綜合台、博斯運動2台、Youtube

PLG

17:00 獵鷹@勇士 民視第1台、四季線上、Youtube

桌球

21:00 WTT冠軍賽 法蘭克福站 女單決賽 愛爾達體育3台

22:00 WTT冠軍賽 法蘭克福站 男單決賽 愛爾達體育3台

羽球

10:00 BWF 南韓大師賽 決賽 愛爾達體育3台

NFL

22:25 巨人@黑豹 慕尼黑國際賽 愛爾達體育2台

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