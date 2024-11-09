學會與傷痛共處！戴資穎、林郁婷分享運動員心聲

第5屆長庚運動醫學學術研討會今在高雄舉辦，東京奧運銅牌黃筱雯（左起）、巴黎奧運拳擊金牌林郁婷、長庚決策委員會主委程文俊、世界羽球球后戴資穎、和巴黎奧運拳擊銅牌陳念琴與會中合影。 （記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕第5屆長庚運動醫學學術研討會今（9）日在高雄長庚醫院舉辦，羽球球后戴資穎、拳后林郁婷等奧運選手也到場分享賽場上的寶貴經驗，兩人特別提及「運動員要學會與傷痛共處」，戴資穎也感嘆越來越無法處得太好；反之，林郁婷則幸運地說至今可好好的與傷病共處。

今年的學術研討會，長庚特別邀請世界羽球球后戴資穎、巴黎奧運拳擊金牌林郁婷、銅牌陳念琴與東京奧運銅牌黃筱雯等選手，以各自的奧運旅程為例，分享如何在高壓的競賽環境中保持最佳狀態及心態的調整。

請繼續往下閱讀...

在國際羽球賽場上征戰多年的戴資穎指出，運動員到了一定年紀之後會累積比較多的傷痛，必須學會與傷痛共處，她後期可能沒辦法共處得像以前這麼好，需要更多醫療的幫助，也感謝長庚醫學團隊一直以來合她很多的照護，有防護員陪伴她才有好成績，而且每次比賽後一回國就能獲得馬上的處理，讓她可以接著再出國比賽。

戴資穎說，從2012年起參加幾次的奧運比賽，長庚醫學團隊第一時間的評估，為她做最好的安排，都讓她可以在賽場上做最大的發揮。

拳后林郁婷表示，感謝長庚從2018年起給予她醫療贊助至今，運動員要邁向成功之路，天賦和努力固然很重要，但無法避免運動傷害，如果平常小小的運動傷害沒有妥善照護，長久之下小毛病可能變成嚴重的大病，可能讓運動生涯走入尾聲，運動醫療贊助對運動員非常重要，在高強度的訓練之餘，在疲勞部分也可以得到長庚醫療體系的及時照護，她覺得自己很幸運，也很幸運至今可以好好的與傷病共處。

黃筱雯則分享打拳擊的歷程，她說，當時學校籃球、游泳和拳擊隊同時招考，本來是想打籃球，結果被「半騙半哄」騙進去拳擊隊，後來覺得女生打拳擊滿酷的，加上國一時有拿到小比賽前三名，很有成就感就繼續走這條路，高中時也曾有挫折而不想繼續打，很幸運教練再把她拉回來，如今才能站上國際舞台。

曾罹患淋巴癌抗癌成功的陳念琴則說，自己在2020東京奧運到2024巴黎奧運最大的轉變，是東京奧運的她是懸著一顆心想呈現到最好，給自己很大的壓力，最後只晉及八強賽；但巴黎奧運她與團隊把心態改變，認為有形和無形的壓力都會在，所以大家以最歡樂的方式面對比賽，備賽時，每次的訓練過程都會互相檢討，不再被壓力壓著，心態轉變讓她能突破成績，獲得生涯首面奧運獎牌，而過程中，也感謝長庚醫療團隊不論在她的病況和運動傷害，都給她很大的支援和治療。

對於運動選手的訓練如何再更上一層樓？高雄長庚骨科系運動醫學中心主任周文毅表示，運科檢測與運動醫學的結合會日益重要，運科檢測檢測選手身體的狀況，不是只有醫生的理學評估，還有科學數字的檢測，配合國訓中心和國家運動科學中心執行，今年巴黎奧運和往年不同之處，是運科的檢測更廣、參與的程度更深，過去純粹做運醫部分，這是有傷的來治傷，但今年起兩者結合，加上國家力量的進入，運科的資源更多，包含中繼支援站如心理、營養、藥師等都進駐，完整在現場陪伴，運科也能分析對手的戰術與技術，如拳擊項目的情蒐更系統性，同時也能一步讓選手的新傷穩定，同時如何避免舊傷再發生，以延續運動生命、拿到更好的成績。

世界羽球球后戴資穎、巴黎奧運拳擊金牌林郁婷、銅牌陳念琴與東京奧運銅牌黃筱雯與教練在研討會中，座談分享賽場上的寶貴經驗和運動醫學的重要性。（記者許麗娟攝）

戴資穎贈送簽名球衣感謝長庚運動醫療團隊多年來的照護。（記者許麗娟攝）

陳念琴贈送長庚醫療團隊簽名拳套。（記者許麗娟攝）

林郁婷贈送長庚醫療團隊簽名拳套。（記者許麗娟攝）

黃筱雯贈送長庚醫療團隊簽名拳套。（記者許麗娟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法