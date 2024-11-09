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12強》韓媒擔心國家隊僅1天適應大巨蛋... 柳仲逸一點都不憂心

2024/11/09 16:34

南韓隊總教練柳仲逸。（記者陳逸寬攝）南韓隊總教練柳仲逸。（記者陳逸寬攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕12強賽南韓今天在天母球場練球，明天晚上6點半將在天母與味全龍進行公辦熱身賽，由於下週三首戰在大巨蛋強碰地主台灣隊，南韓只有下週二公辦練習日在大巨蛋練兩個小時，韓媒《朝鮮體育報》憂心，國家隊適應大巨蛋場地時間不足會造成不利因素。

對此，南韓總教練柳仲逸倒是不擔心，他說，「南韓有巨蛋球場，我也去過大巨蛋看過，所以不會擔心。」

南韓預賽5場，除了對台灣隊和日本這兩場在大巨蛋熱戰，其他3場對古巴、多明尼加、澳洲都在天母打，因此，兩個人工草皮球場南韓選手都需適應。

柳仲逸表示，之前有來天母場勘，因為韓職只有一座人工草皮球場，其他都是天然草皮，今天來熟悉天母球場的人工草皮，之前在東京巨蛋比賽，球在人工草皮滾動速度比較快一點，天母人工草皮感覺球滾得比較慢一點，目前還在適應，相信明天應該就可以完全適應。

柳仲逸說，現在台灣天氣很好，很開心可以在這麼好的天氣下打球，明天公辦熱身賽的先發投手是任燦圭，到時候盡量會讓多一點投手上場，這次參賽目標打進東京巨蛋（晉級4強）。

南韓隊總教練柳仲逸。（記者陳逸寬攝）南韓隊總教練柳仲逸。（記者陳逸寬攝）

南韓隊總教練柳仲逸。（記者陳逸寬攝）南韓隊總教練柳仲逸。（記者陳逸寬攝）

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