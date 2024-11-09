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體育 籃球 TPBL

TPBL》馬建豪繳返台最高21分 夢想家力退海神獨居龍頭

2024/11/09 17:05

馬建豪攻下全隊最高的21分，率夢想家擊敗海神。（記者林正堃攝）馬建豪攻下全隊最高的21分，率夢想家擊敗海神。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／綜合報導〕福爾摩沙夢想家今在主場迎戰高雄海神，靠馬建豪繳出返台最佳的21分，率隊以99：90拿下勝利，收下2連勝，賽後以4勝1敗獨居聯盟龍頭。

兩隊近期都受傷兵所擾，海神本土一哥胡瓏貿因右腿拉傷未獲登錄，首節靠威勝獨攬9分搶得先機，次節輪到夢想家霍爾曼發威，單節拿下10分，雙方打完上半場戰成39：39平手，兩隊前兩節命中率都不到4成，夢想家38.2％，海神更只有34.9%。

夢想家易籃後拉出一波14：7的攻勢拉開差距，海神末節倒數4分25秒靠吳曉謹外線破網，追到85：86只剩一分差，夢想家最後2分鐘靠簡浩、馬建豪罰球拉開差距，威勝接獲布銳克曼助攻，飆進三分球再幫海神追到90：96。馬建豪最後關頭外線破網，也讓海神反撲宣告功虧一簣。

馬建豪此役外線7投4中貢獻賽季新高21分，板凳出發的張宗憲與霍爾曼都有17分演出，貝奇拿下12分、9籃板，高柏鎧挹注11分、9籃板。

海神方面，全隊只有兩人得分超過雙位數，威勝轟出全場最高27分，蘇文儒拿下13分。

馬建豪（左）。（記者林正堃攝）馬建豪（左）。（記者林正堃攝）

馬建豪（右）。（記者林正堃攝）馬建豪（右）。（記者林正堃攝）

簡浩（左）。（記者林正堃攝）簡浩（左）。（記者林正堃攝）

威勝。（記者林正堃攝）威勝。（記者林正堃攝）

馬建豪攻下全隊最高的21分，率夢想家擊敗海神。（記者林正堃攝）馬建豪攻下全隊最高的21分，率夢想家擊敗海神。（記者林正堃攝）

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