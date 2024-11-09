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NBA》「向K.湯普森船長致敬之夜」勇士將準備盛大致敬儀式

2024/11/09 20:36

K.湯普森。（資料照，法新社）K.湯普森。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠將在下週三前往大通中心（Chase Center）交手勇士，這場比賽是本季NBA季中錦標賽的首場比賽，也是迎接勇士傳奇射手K.湯普森（Klay Thompson）生涯首度以客隊球員身分回歸，為此，勇士將準備致敬儀式，感謝這位曾為球隊奪得4冠的功臣之一，勇士也宣布，未來將退休K.湯普森的11號球衣。

勇士選擇以「船長帽」作為這次致敬活動的象徵，這場比賽也被稱作「向K.湯普森船長致敬之夜」，所有進場的球迷都能獲得一頂印有勇士標誌的船長帽，這是為了致敬K.湯普森，他經常駕駛自己的37英尺漁船作為通勤工具，前往大通中心練球或比賽。

在賽前介紹球員時，K.湯普森將會是最後一位登場的球員，並撥放長達1分鐘致敬影片，K.湯普森的「浪花兄弟」隊友柯瑞（Stephen Curry）會戴上與觀眾相同的帽子，並向K.湯普森敬禮，與現場18000名球迷一同向這位永遠的「灣區船長」致敬。影片播放結束後，柯瑞將站在球場中央向K.湯普森表達感謝，並歡迎他回到「Dub Nation」的懷抱。

勇士隊總裁兼首席營運長施奈德（Brandon Schneider）表示：「K.湯普森這13年來最令人印象深刻的，不是他的紀錄、冠軍或是關鍵時刻表現，而是他與灣區和我們球迷之間建立了獨特的關係。他擁抱了『Dub Nation』，而『Dub Nation』也回應了他，球迷們與他一同歡笑、流淚、歡呼並慶祝，這次他回歸灣區，我們認為是讓球迷表達愛與向他致敬的最好時機。」

勇士內部討論如何最佳地向K.湯普森致敬已長達數個月，船長帽的設計是勇士行銷和公關團隊共同的構思，勇士行銷營運副總裁特立尼達（ Kimberly Trinidad）更是特別建議這項設計。

施奈德補充道：「我們很喜歡這一切，這是多麼的真實。我們認為球迷會非常珍惜這頂帽子，這會在球場上成為非常酷的體驗，全場敬禮的畫面將會非常震撼，這頂帽子也會變成一種象徵，我相信球迷們會把他放在家裡或辦公室，作為代表這個時代的紀念品，也代表K.湯普森對我們球隊以及每個人的意義。鑑於過去的歷史，這可能是最具情感、最具影響力的主場回歸，不僅是對勇士隊，對任何球隊而言皆是如此。」

K.湯普森於2011選秀大會以第11順位被勇士選中，並在加入聯盟第一年就入選最佳新秀第一隊，K.湯普森拿過4次NBA總冠軍，入選5次全明星賽，兩屆的NBA最佳陣容第三隊、一次最佳防守陣容二陣以及1次三分球大賽冠軍。

K.湯普森生涯有許多令人難以忘懷的時刻，包括單場14顆3分球，單節37分、13投全中的壯舉以及在29分鐘內、持球時間僅90秒便砍下60分的驚人表現。K.湯普森也在2015–2016年西部決賽第6場對決雷霆的比賽中，單場命中11顆三分球並貢獻41分，因此被大家封為「G6湯」的稱號。

在K.湯普森生涯出賽的12個賽季中，其場均貢獻19.6分、3.5籃板、2.3助攻，投籃命中率45.3%，三分球命中率41.3%。他在勇士的2481顆三分球命中數排名隊史第2，命中率第4。至今，他以生涯2509顆的三分球命中數，位居NBA歷史第6。

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