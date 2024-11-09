日職》讓佐佐木朗希季後旅美引自家球迷不解 羅德球團說明理由

佐佐木朗希。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕千葉羅德今天正式宣布讓「令和怪物」佐佐木朗希透過入札制度挑戰大聯盟，引來許多羅德球迷不解。羅德球團本部長松本尚樹今天受訪表示，今年是佐佐木朗希入團的第5年，經過綜合各個判斷後，決定接受他的請求。

松本尚樹今受訪說明，佐佐木朗希從入團開始，每年的想法都是一樣，就是希望盡早去挑戰大聯盟舞台，想在年輕的時候去拚，他從進入球隊開始，就一直表達這個願望，因此雙方都在這個話題上做交流。松本尚樹說，佐佐木朗希盼能在年輕的時候赴美挑戰，這個想法隨著一年比一年強烈，「今年這個想法特別強烈」。

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現年23歲佐佐木朗希是羅德隊2019年第一指名的強投，由於目前未滿25歲，根據現行大聯盟規定，只能簽下小聯盟合約，年薪也不高，意即羅德隊獲得的入札金也會很少。松本尚樹對此說，「沒有意識到這點，一直和球員本人談話，最終是基於他強烈的想法和決心。」

松本尚樹指出，佐佐木朗希是日本的代表，也是羅德隊的代表，「希望他在世界舞台上能夠繼續奮鬥。」

被問及當初與佐佐木朗希簽約時，有無允許提前轉戰大聯盟的約定？松本尚樹對此說，「實際上沒有這樣的約定。我們每年都是根據當下的情況進行對話。」

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