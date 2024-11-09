南韓大師賽》可惜！王齊麟／邱相榤未能扳倒兩屆奧運銅牌 4強止步

王齊麟／邱相榤。（Badminton Photo提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣男雙「麟榤配」王齊麟／邱相榤今天在超級300系列南韓羽球大師賽，以17：21、16：21不敵世界排名第6的馬來西亞強敵謝定峰／蘇偉譯，無緣挺進明天登場的決賽。

世界排名76名的王齊麟／邱相榤昨天以21：12、16：21、21：19戰勝中國組合曾維瀚／謝浩南，也是兩人繼南韓公開賽、香港公開賽後再度晉級世界巡迴賽4強。

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謝定峰／蘇偉譯是大馬第一男雙，不僅2022年世錦賽金牌，也是東京、巴黎奧運銅牌，而王齊麟過去跟李洋合作時多次跟大馬組合過招，如今搭檔換成邱相榤，將以挑戰者心態衝擊「謝蘇配」。

王齊麟／邱相榤首局也有多次1分領先，只是合作許久的謝定峰／蘇偉譯在11：12落後連得3分超前，即使麟榤配兩度追成平手，卻在17：17時連續回球出界，也讓大馬組合連取4分並先馳得局。

王齊麟／邱相榤在第二局6：9落後開始追分，以11：10進入技術暫停，但謝定峰／蘇偉譯11：13落後回敬7：1攻勢再度超前，也讓麟榤配難以追近，最終只能以輸球收場。

王齊麟／邱相榤。（Badminton Photo提供）

王齊麟／邱相榤。（Badminton Photo提供）

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