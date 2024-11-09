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中職》台鋼遊愛河答謝球迷 洪總更相約：「明年10月擠爆澄清湖！」

2024/11/09 18:12

台鋼雄鷹今天特別舉行別開生面的「愛河遊船同樂會」，由總教練洪一中帶領球員及Wing Stars搭上愛之船，遊船感謝高雄鄉親和球迷支持。（台鋼提供）台鋼雄鷹今天特別舉行別開生面的「愛河遊船同樂會」，由總教練洪一中帶領球員及Wing Stars搭上愛之船，遊船感謝高雄鄉親和球迷支持。（台鋼提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕儘管身為中職新軍，台鋼雄鷹的「雄鷹元年」在60場主場就吸引逾40萬名球迷進場加油，今天特別舉行別開生面的「愛河遊船同樂會」，由總教練洪一中帶領球員及Wing Stars搭上愛之船，遊船感謝高雄鄉親和球迷支持。

台鋼雄鷹為了今年第1年的一軍賽事，從季前就發起「路口計畫」邀請高雄市民進場看球，除了5次路口「拜票」，還在高雄市區進行車掃。結果今年台鋼60場主場每場平均吸引逾7千名球迷進場，都顯示「催票」成功，台鋼董事長王炯棻表示：「季初的時候，我們透過掃街拜票，好像在選市長一樣，最後去到了澄清湖球場，象徵球隊希望把市民帶回棒球場，今天球隊遊河謝票，最後把球迷帶到歷史博物館，象徵球隊希望能夠跟高雄歷史結合在一起，跟高雄共好共榮。」

遊船結束後，台鋼在高雄市立歷史博物館前的舞台活動熱鬧登場，並由公益競標打頭陣，王柏融、吳念庭、陳文杰、張肇元以及TAKAO簽名人型立牌共募得2萬2300元，全額捐贈給南高雄家扶中心，接著吳念庭、郭阜林與小野寺賢人與球迷進行小遊戲，郭俞延、顏清浤、洪瑋漢則現場演唱，郭阜林、紀慶然、陳飛霖、葉保弟與Wing Stars一起帶來應援曲舞蹈表演。

最後王炯棻和領隊劉東洋、執行長謝汶芳、洪總以及全體球員上台感謝，劉東洋指出：「謝謝各位球迷在這一年的支持，台鋼雄鷹從零到有，一軍這一年多來走來真的很不容易，謝謝你們跟著台鋼雄鷹度過這一年酸甜苦辣，明年球季我們一定會展現更堅強戰力、更旺盛鬥志！」

洪總不只感謝球迷支持，更感動球迷的寬容，「對球迷的感謝，更多是感動，當球隊表現不好的時候，我都覺得比賽到5局、6局觀眾可能走一大半了，但是當比賽結束走到球場外面去謝幕的時候，看到那麼多球迷還是留在那裡，替這些球員加油打氣，內心那份感動，我想不是只有我有感受，球員也感受的到。」隊長王柏融也感謝球迷一年來的支持和陪伴，「每一場比賽吶喊、每一則留言和鼓勵，對我們來說都是無比珍貴的力量。為了不辜負你們期望，未來我們會繼續努力、繼續奮鬥，將最好表現獻給所有支持台鋼雄鷹的你們！」

台鋼從10月16日展開秋訓，經過近4週操練，將在明天畫下句點，洪總表示：「我感受到球員那股明年想要打好的拚勁，大家都非常努力付出、練習，我也期待明年有好成績，在這裡跟各位球迷相約，明年10月我們還有賽事，希望你們更支持這個球隊，讓10月我們擠爆澄清湖！」

台鋼雄鷹今天特別舉行別開生面的「愛河遊船同樂會」，由總教練洪一中帶領球員及Wing Stars搭上愛之船，遊船感謝高雄鄉親和球迷支持。（台鋼提供）台鋼雄鷹今天特別舉行別開生面的「愛河遊船同樂會」，由總教練洪一中帶領球員及Wing Stars搭上愛之船，遊船感謝高雄鄉親和球迷支持。（台鋼提供）

台鋼雄鷹今天特別舉行別開生面的「愛河遊船同樂會」，由總教練洪一中帶領球員及Wing Stars搭上愛之船，遊船感謝高雄鄉親和球迷支持。（台鋼提供）台鋼雄鷹今天特別舉行別開生面的「愛河遊船同樂會」，由總教練洪一中帶領球員及Wing Stars搭上愛之船，遊船感謝高雄鄉親和球迷支持。（台鋼提供）

台鋼雄鷹今天特別舉行別開生面的「愛河遊船同樂會」，由總教練洪一中帶領球員及Wing Stars搭上愛之船，遊船感謝高雄鄉親和球迷支持。（台鋼提供）台鋼雄鷹今天特別舉行別開生面的「愛河遊船同樂會」，由總教練洪一中帶領球員及Wing Stars搭上愛之船，遊船感謝高雄鄉親和球迷支持。（台鋼提供）

台鋼雄鷹今天特別舉行別開生面的「愛河遊船同樂會」，由總教練洪一中帶領球員及Wing Stars搭上愛之船，遊船感謝高雄鄉親和球迷支持。（台鋼提供）台鋼雄鷹今天特別舉行別開生面的「愛河遊船同樂會」，由總教練洪一中帶領球員及Wing Stars搭上愛之船，遊船感謝高雄鄉親和球迷支持。（台鋼提供）

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