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中職》台中15萬象迷歡迎冠軍隊！ 遊行後12強成員隨即返台北練球

2024/11/09 18:32

中信兄弟慶祝封王舉辦遊行活動，車隊一路從台中市政府開回洲際棒球場，和球迷同歡。（記者林正堃攝）中信兄弟慶祝封王舉辦遊行活動，車隊一路從台中市政府開回洲際棒球場，和球迷同歡。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕中信兄弟勇奪今年台灣大賽總冠軍，今天在主場所在地台中舉辦封王遊行，終點站設在洲際球場，並在場內舉行球迷感謝祭活動和簽名會，球團粗估15萬人參與遊行，超過1萬人進場參加感謝祭。

中信兄弟近4年勇奪3冠，2021年台中封王遊行共計約10萬人參與，前年2022年則是15萬左右，球團粗估今年和前年參與人數相距不遠。

今中信兄弟選手以台灣大賽名單為主，僅部分選手告假。入選12強的曾頌恩、江坤宇和教練王建民等人，中午參與遊行後，未參與球迷會，隨即趕回台北歸隊投入12強台灣隊官方練球。

中信前年台中遊行後，北部也舉辦，球團當時估計吸引約20萬人參與，比當年11月20日在台中15萬人還多。

今年是否台北再辦，中信兄弟領隊劉志威說：「台中本來就是我們的家，當然也感謝台中市府全力支持。之前在台北舉辦的反應也很好，但今年因為12強賽事，加上球員有陪伴家人或訓練行程，時間比較難確認，目前還沒有最後確認。」

中信兄弟慶祝封王舉辦遊行活動。（記者林正堃攝）中信兄弟慶祝封王舉辦遊行活動。（記者林正堃攝）

中信兄弟慶祝封王舉辦遊行活動，車隊一路從台中市政府開回洲際棒球場，和球迷同歡。（記者林正堃攝）中信兄弟慶祝封王舉辦遊行活動，車隊一路從台中市政府開回洲際棒球場，和球迷同歡。（記者林正堃攝）

中信兄弟慶祝封王舉辦遊行活動，車隊一路從台中市政府開回洲際棒球場，和球迷同歡。（記者林正堃攝）中信兄弟慶祝封王舉辦遊行活動，車隊一路從台中市政府開回洲際棒球場，和球迷同歡。（記者林正堃攝）

中信兄弟慶祝封王舉辦遊行活動，車隊一路從台中市政府開回洲際棒球場，和球迷同歡。（記者林正堃攝）中信兄弟慶祝封王舉辦遊行活動，車隊一路從台中市政府開回洲際棒球場，和球迷同歡。（記者林正堃攝）

中信兄弟慶祝封王舉辦遊行活動，車隊一路從台中市政府開回洲際棒球場，和球迷同歡。（記者林正堃攝）中信兄弟慶祝封王舉辦遊行活動，車隊一路從台中市政府開回洲際棒球場，和球迷同歡。（記者林正堃攝）

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