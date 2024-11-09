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12強》台灣隊沒有王柏融和吳念庭 古巴王牌好驚訝！

2024/11/09 19:02

古巴左投莫伊尼洛。（記者陳逸寬攝）古巴左投莫伊尼洛。（記者陳逸寬攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕28歲的古巴左投莫伊尼洛（Livan Moinelo）效力日職軟銀鷹，本季從後援轉任先發，出賽25場拿下11勝5敗，防禦率1.88、每局被上壘率0.94，勇奪洋聯防禦率王，這屆12強賽他將扛古巴王牌重任。

剛結束日本大賽就來台備戰12強賽，莫伊尼洛表示，日本大賽打完到現在，身體狀況保持得非常好，完全沒有問題，去年季中左手肘動刀對他沒有造成太大影響，後續復健做得很好，今年才能有這麼好的成績。

莫伊尼洛預賽將登板先發，場次未定，確定的是不會對日本先發，古巴終結者則是效力中日龍的R.馬丁尼茲（Raidel Martínez），莫伊尼洛說，「今年有其他投手可以擔任終結者，我只要專心當先發投手就好，馬丁尼茲當然沒問題，他在日職投得非常好。」R.馬丁尼茲本季拿下生涯第2座央聯救援王，單季累計43救援。

近年不少古巴選手在日職舞台發光發熱，莫伊尼洛說，「古巴選手素質非常好，日本願意找我們來，我覺得很高興，未來這股趨勢應該會繼續走下去。」

對於印象深刻的台灣打者，莫伊尼洛認為是陳傑憲，大讚他的揮棒軌跡真的很漂亮，他對王柏融和吳念庭沒打12強賽大感驚訝，頻頻發出日系「ㄟˊ」的疑惑聲；莫伊尼洛旅日多年，日語聽、說都相當流利。

古巴左投莫伊尼洛。（記者陳逸寬攝）古巴左投莫伊尼洛。（記者陳逸寬攝）

古巴左投莫伊尼洛。（記者陳逸寬攝）古巴左投莫伊尼洛。（記者陳逸寬攝）

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