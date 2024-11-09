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12強》「擔任終結者很困難」 古巴守護神的獨白

2024/11/09 19:14

古巴右投R.馬丁尼茲。（記者陳逸寬攝）古巴右投R.馬丁尼茲。（記者陳逸寬攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕28歲的古巴右投R.馬丁尼茲（Raidel Martinez）效力日職中日龍，本季以43次救援成功拿下生涯第2座央聯救援王，防禦率1.09、每局被上壘率0.81，表現相當耀眼，12強賽他將擔任古巴終結者。

R.馬丁尼茲效力中日多年，根據古巴記者羅梅洛（Francys Romero）日前報導指出，有多支球隊對R.馬丁尼茲有興趣，中日可能留不住，對此他表示，還不知道，現在都沒有跟任何球隊談合約，當然希望能繼續投下去。

12強賽R.馬丁尼茲把守古巴最後一道防線，他說，「平常心應戰，只要需要我的話，一定會把工作做好，經過一整個賽季，身體多少會有一些不舒服的地方，不過並無大礙，球季結束做足訓練，現在狀況保持得不錯。」

R.馬丁尼茲日職生涯累計166次救援成功，防禦率1.71，是近代日職非常經典的終結者，他說，「擔任終結者很困難，可能隨時會砸鍋，我就是隨時準備好，每年球季結束球隊都會開訓練菜單，都會在古巴請教練協助我訓練，盡力完成訓練課表，這是自我要求和責任感，每年準備好才能達成這樣的目標。」

繼去年經典賽之後R.馬丁尼茲再次來台，他表示，台灣球員素質很好，也懂得如何打球，印象最深刻的打者是張育成，至於在日職最難對付的球員則是村上宗隆。

古巴右投R.馬丁尼茲。（記者陳逸寬攝）古巴右投R.馬丁尼茲。（記者陳逸寬攝）

古巴右投R.馬丁尼茲。（記者陳逸寬攝）古巴右投R.馬丁尼茲。（記者陳逸寬攝）

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