NBA》湖人擊退七六人 主帥「變陣」先發陣容成贏球關鍵

D.羅素。（資料照，今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕前5場輸4場的湖人隊今天在主場迎戰七六人，湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）做出調動，把25歲好手瑞迪許（Cam Reddish）拉上先發，這是瑞迪許本季首次先發上陣，專門防守七六人球星P.喬治（Paul George），而這位34歲球星僅拿本季新低的9分，最終湖人以116：106戰勝七六人。

根據《洛杉磯時報》報導，瑞迪許今天替代後衛D.羅素（D'Angelo Russell）成先發，並負責防守P.喬治，里維斯（Austin Reaves）因此減輕防守負擔、還繳出20分、7助攻、6籃板以及6顆三分球的表現，其多項數據皆為本季新高。D.羅素在板凳出發貢獻的18分，則是湖人替補球員在本賽季的最高得分。

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瑞迪許今天上場28分鐘，投進一顆三分球拿3分，並得到5籃板、2助攻、1抄截、1火鍋；反觀P.喬治整場僅得到9分，是他自傷癒歸隊3場以來的最低得分，全場13投僅4中，6次的三分球出手全部落空。

瑞迪克今天賽前提到讓D.羅素從板凳出發的調度，他認為D.羅素在比賽的注意力不夠集中，也談到自己在前一場比賽把椅子砸向地板的畫面：「對我來說，籃球是一項充滿情緒性的運動，我是個好勝心強的人且充滿熱情，有時候你會在短暫的時間內情緒失控，這也不是第一次發生了。」

「我和D.羅素的關係很好，他是個很棒的職業球員，也一直展現出他專業的態度，我要求他...他是一名擅長打擋拆的球員，但他在進攻端並沒有展現太多的擋拆配合或高位掩護的戰術，他很專業，也很願意接受指導，我和他在今年夏天就建立了基礎關係，我們之間很好。」瑞迪克說道。

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