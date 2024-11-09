PLG》金恩、洪楷傑、周桂羽都轟20＋ 富邦勇士終於戰勝領航猿

洪楷傑。（富邦勇士提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕首次上陣的洋將金恩及難得先發的洪楷傑、台灣男籃國手周桂羽，今天在主場台北和平館攜手進帳75分，帶領富邦勇士以117：114戰勝桃園領航猿，終結對戰2連敗。

領航猿第四節窮追猛趕，尤其末節最後階段更靠盧峻翔連續得分，以及他在15.6秒的大號三分球，追到111：114，而勇士靠金恩兩罰俱中穩住優勢，雖然猿隊再靠伯朗三分球破網變成114：116，但勇士還是驚濤駭浪中收勝。

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勇士過去兩場遭遇領航猿都輸球作收，不過今天決定變陣，尤其是前3場都還沒登錄的金恩，首次披上勇士戰袍就展現全能身手，不僅進攻火力強大，又能為隊友製造得分機會，繳出29分、9籃板、11助攻，無緣成為來到PLG首場就大三元的球員，史上首位生涯初登場就締造大三元為領航猿元年的洋將里德。

洪楷傑攻下26分，締造生涯最高得分。至於前3場表現不理想的周桂羽因入選台灣男籃於亞洲盃第二階段15人名單，也引發外界熱議，不過他今天證明自己，攻下本季新高20分，另一位洋將威希繳出17分、11籃板和3阻攻。

領航猿方面，葛拉漢20分、布依德17分、伯朗16分，本土白曜誠有19分入袋，盧峻翔17分、陳力生10分，只是猿隊此仗太晚醒來，無人能擋住金恩、洪楷傑、周桂羽，在和平館吞下本季首敗，戰績3勝1負，仍居PLG龍頭。

金恩。（富邦勇士提供）

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