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12強》「比跟他們同隊還緊張」 日澳混血投手談對戰澳洲狀元郎

2024/11/09 19:59

日澳混血投手傑克森（中）。（圖片取自澳洲隊官方社群媒體X）日澳混血投手傑克森（中）。（圖片取自澳洲隊官方社群媒體X）

〔記者林宥辰／綜合報導〕12強澳洲隊將在13日於名古屋首戰日本隊，之後才前往台灣打其他場次預賽。近期，澳洲隊在日本持續備戰，熱身賽面對社會人Nippon Express隊時上演有趣場景，該隊安排日澳混血投手傑克森（Ky Jackson），面對國家隊熟面孔們先發。

傑克森打過兩屆U23世界盃，前年隨隊來台受訪時曾透露，他的母親是日本人，是澳日混血，且還有個漢字名字「海」。他透露，自己的棒球底子其實是在日本打下。

這次12強，傑克森並未入選國家隊，反而以對手身分和澳洲隊在熱身賽巧遇。傑克森先發投2局、失1分。

面對母國老隊友們，傑克森說：「我不想說謊，真的很緊張。但興奮的部分是，我跟這些人都很熟，感覺有點奇怪，畢竟不常有機會面對澳洲國家代表隊，而我以前都是與他們為伍的，感受有點怪、但令人興奮。」

傑克森面對的首位打者，就是他從小傳接球的好友巴札納（Travis Bazzana）。傑克森透露，賽前他帶點玩笑地詢問好友「你想要什麼球？」巴札納回答「直球。」開賽後，巴札納果然痛擊他的直球。

傑克森笑說對好友佩服，巴札納則說：「是有些趁人之危。但Ky也一直都是很具競爭力的投手，在我們那邊是最好的投手之一。」

外野手馬奎爾（Solomon Maguire）和傑克森也有私交。馬奎爾說：「我們以前同隊時關係就很好，聊聊彼此的訓練和未來規劃。」馬奎爾透露，曾問過傑克森，萬一雙方交手時如何讓他出局，能實際對戰好友，更是難能可貴經驗。

傑克森明年會有日職選秀資格，他透露這也是他目前最大目標，另一個目標是入選更高層級的成棒國家隊。

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