12強》日本隊超強投手群宰制捷克贏球！日球評認為可能對台灣

高橋宏斗。（資料照，法新社）

〔記者龔乃玠／台北報導〕世界12強日本隊今天自辦熱身賽一度落後捷克隊，6局逮中失誤的破綻超前，7局更猛灌4分大局，最終靠強力投手群連續解決18人，終場以7：1逆轉贏球，拿下勝利。

日本隊王牌候選高橋宏斗今首局就被捷克隊克魯普、瑟文卡連續安打失掉1分，主投3局雖然猛飆156公里，控球不太理想，日本隊一度在前2局落後捷克隊。

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捷克隊王牌投手帕沙克在2日對台灣隊投42球，3局飆6K失掉1分，今對日本隊先發4局被敲4支安打，3局下投出四壞後被盜上二壘，隨後靠暴投攻上三壘，小園海斗擊出游擊方向的內野安打，送回前5局的唯一分數。

日本隊在5局下原本有機會再攻分數，源田壯亮在2出局二壘有人擊出適時安打，一度要送回跑者，未料左外野手施德卡上演雷射肩，將攻回本壘的佐野恵太助殺出局，將比分凍結在1：1。

捷克隊前5局製造2次雙殺，還上演外野手的雷射肩，讓日本轉播單位球評鳥谷敬直呼，守備比想像中還要好很多，未料捷克隊在6局就「誤」事，游擊手1出局面對標準雙殺球發生接球失誤，錯失化解危機的機會，日本隊逮中破綻擊出高飛犧牲打和適時安打，單局攻下2分超前。

7局，日本隊打線甦醒，單局狂敲5支安打，包括辰己涼介的中外野全壘打，猛灌4分大局，一舉拉開比分，接替高橋的才木浩人、北山亘基、大勢連續解決18名打者，率隊拿下勝利。

日本隊今天推派高橋宏斗、才木浩人等人，在轉播單位擔任特別講評的落合博滿就說，考量到先發人數的限制，這些投手有可能會投台灣或南韓，並評價高橋投到最後1名打者才有點找回感覺，前面的表現跟季中的內容有不小差別。

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