晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

MLB》佐佐木朗希即將旅美卻寫新低紀錄 日媒：曾投完全比賽...實績卻少

2024/11/10 06:54

佐佐木朗希。（資料照，法新社）佐佐木朗希。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕千葉羅德昨天正式宣布讓「令和怪物」佐佐木朗希透過入札制度挑戰大聯盟，根據《日刊體育》報導，過去透過入札制度挑戰大聯盟的日本投手中，佐佐木朗希生涯在日職包含一軍出賽數與一軍年資，都是史上新低數據。

現年23歲的佐佐木朗希是2019年選秀會第一指名的強投，目前還未滿25歲，根據大聯盟現行規定，佐佐木只能和美職球隊簽小聯盟合約，代表羅德隊獲得的入札金很少，但羅德球團仍願意放行讓他旅美。

佐佐木朗希今年在一軍出賽18場，整季交出10勝5敗、防禦率2.35的成績，共投111局賞129次三振，被打擊率2成05，每局被上壘率為1.04。佐佐木朗希在一軍生涯共4個賽季，合計出賽64場，累積29勝15敗，平均防禦率2.10。

根據《日刊體育》報導，過去透過入札制度挑戰大聯盟的日本投手有17人，佐佐木朗希雖然將和日本巨星大谷翔平一樣，將以23歲挑戰美職並列史上最年輕，但佐佐木朗希在一軍只有4年、累積64場出賽都是史上最少。佐佐木朗希合計僅29勝，僅高於前中日龍投手大塚晶文（14勝），但大塚本身是後援投手，而佐佐木朗希則是先發投手。

《日刊體育》指出，佐佐木朗希雖然曾投出完全比賽的表現，但累積的生涯實績相對較少。佐佐木朗希今年兩度因右手臂狀況不佳，兩度遭降二軍調整，生涯尚未在整季扛起球隊先發輪值。

佐佐木朗希去年季後就表達旅美意願，與羅德球團談約一度陷入僵局，最後雙方在今年1月26日簽約，成為日職12球團最晚才完成簽新約的選手。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中