MLB》佐佐木朗希即將旅美卻寫新低紀錄 日媒：曾投完全比賽...實績卻少

佐佐木朗希。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕千葉羅德昨天正式宣布讓「令和怪物」佐佐木朗希透過入札制度挑戰大聯盟，根據《日刊體育》報導，過去透過入札制度挑戰大聯盟的日本投手中，佐佐木朗希生涯在日職包含一軍出賽數與一軍年資，都是史上新低數據。

現年23歲的佐佐木朗希是2019年選秀會第一指名的強投，目前還未滿25歲，根據大聯盟現行規定，佐佐木只能和美職球隊簽小聯盟合約，代表羅德隊獲得的入札金很少，但羅德球團仍願意放行讓他旅美。

請繼續往下閱讀...

佐佐木朗希今年在一軍出賽18場，整季交出10勝5敗、防禦率2.35的成績，共投111局賞129次三振，被打擊率2成05，每局被上壘率為1.04。佐佐木朗希在一軍生涯共4個賽季，合計出賽64場，累積29勝15敗，平均防禦率2.10。

根據《日刊體育》報導，過去透過入札制度挑戰大聯盟的日本投手有17人，佐佐木朗希雖然將和日本巨星大谷翔平一樣，將以23歲挑戰美職並列史上最年輕，但佐佐木朗希在一軍只有4年、累積64場出賽都是史上最少。佐佐木朗希合計僅29勝，僅高於前中日龍投手大塚晶文（14勝），但大塚本身是後援投手，而佐佐木朗希則是先發投手。

《日刊體育》指出，佐佐木朗希雖然曾投出完全比賽的表現，但累積的生涯實績相對較少。佐佐木朗希今年兩度因右手臂狀況不佳，兩度遭降二軍調整，生涯尚未在整季扛起球隊先發輪值。

佐佐木朗希去年季後就表達旅美意願，與羅德球團談約一度陷入僵局，最後雙方在今年1月26日簽約，成為日職12球團最晚才完成簽新約的選手。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法