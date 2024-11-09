網球》三巨頭最後一人 喬科維奇退出年終賽後透露明年計劃

喬科維奇。（資料照，路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）即將在11月台維斯盃完成最後一舞，身為網壇傳奇「三巨頭」最後一人，喬科維奇（Novak Djokovic）在退出即將開打的杜林ATP年終總決賽後透露，這陣子專心休息調整，提前為明年賽季做好準備。

「網球仍然是我的重心。休賽季期間我會全力以赴，和團隊再拚一次。尤其歷經整年的疲憊之後，我只需要充電和恢復活力。」喬科維奇放棄曾7度奪冠的年終賽衛冕，近來在家鄉貝爾格勒觀看職籃賽事時告訴媒體，目前沒有退休打算，而且兩個月之後，這位37歲塞爾維亞老將就再度出擊，「我將在明年賽季第一週就參賽，只是還不確定到哪裡。然後，重點當然是澳洲公開賽。」除了聯合盃，明年第一週舉行的另外兩項ATP巡迴賽，分別在布里斯本和香港。

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坐擁大滿貫24冠的喬科維奇，今年只出賽46場，四大賽皆無斬獲，僅贏得巴黎奧運金牌，隨著新世代的義大利球王辛納（Jannik Sinner）、西班牙艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）等「三巨頭」接班人崛起，已進入職業生涯尾聲的老將，明年再創歷史紀錄的難度勢必更高，曾10度封王的澳網，則是他鎖定的關鍵戰場。

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