TPBL》人生沒有或許 「不死鳥」呂奇旻回顧生涯難忘2大時刻

呂奇旻引退儀式。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／新竹報導〕新竹攻城獅今在TPBL首季主場開幕戰賽後為呂奇旻舉辦引退儀式，這位由於膝蓋進行過5次手術而有「不死鳥」稱號的35歲後衛，在恩師與戰友到場送上祝福下感性告別球場，接下來將以助理教練身份繼續幫助攻城獅力拚佳績。

來自澎湖馬公的呂奇旻，2013年帶領國立臺灣體育運動大學勇奪UBA冠軍，並獲得總冠軍賽MVP肯定，同年在SBL第11季選秀會獲台啤以狀元籤指名，隔年榮登新人王，在2016年、2021年兩度隨台啤奪冠。

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呂奇旻2022年夏天正式轉戰PLG新竹攻城獅，不過這兩季發揮空間不多，上季僅出賽5場，平均貢獻3.4分，今年8月宣布退役轉任獅隊助理教練。

攻城獅球團今賽後為呂奇旻舉辦引退儀式，特別邀請他在UBA時期的恩師台體大麥財振教練與馬公高中胡祥仁教練到場致詞，此外，他過去在台啤時期的戰友朱億宗、黃聰翰、黃鎮與王皓吉也都出席儀式，為昔日「馬公狀元」獻上祝福。

呂奇旻引退儀式。（TPBL提供）

呂奇旻生涯飽受膝傷所苦，2014年進行半月板破裂清創後，又陸續進行了4次手術，因為動過5次手術仍堅持留在球場，而有「不死鳥」的稱號，他今對此打趣說：「如果加扁桃腺的話，應該算6次吧。」

呂奇旻卸下球員身份心情平靜，表示7月底就下定決心退休，「球團有問我是否要舉辦引退儀式或引退賽，其實我跟家人都希望可以低調，但球團真的很有心。」

談及職業生涯最難忘的一刻，呂奇旻不諱言是2016年第一次與球隊一同拋彩帶的榮耀時刻，但同時也對當年自己出乎外界預料當選狀元時印象深刻，「現場真的沒有掌聲，全部的人跟我自己都傻了。」

職業生涯12季有一半的時間都在與傷勢奮鬥，呂奇旻說，「現在回頭會覺得要更自愛，多聽身體的聲音，但我跟很多學長討論過，如果重新來過，可能還是會選擇一樣的路，把握機會表現，主要是那時候對傷勢沒有太多了解，也不知道後續會這麼嚴重，可能比較倒霉吧。」

呂奇旻說，如果自己能在第一次開刀後，就知道復健不能急，「或許啦、或許，或許可以再多打幾場比賽吧！」

本季從球員轉換身份成為助理教練，呂奇旻說，前兩個禮拜壓力很大，每天都只睡兩到三個小時，「教練和球員看的東西不同，我以前是受教，現在要講給球員聽，但不知道該如何做起，有遇上一段撞牆期。」

呂奇旻向陣中其他助理教練陳則語、沈欣漢尋求建議，努力看影片、研究相關論文，「讓自己肚子裡有一點東西，畢竟打球和教球是兩回事，就是慢慢學習，像是戰術，換人時機等，都是我在吸收跟學習的一部分。」

攻城獅上季在PLG止步季後賽首輪，來到新聯盟將面臨更嚴峻的挑戰，呂奇旻認為，球隊其實每年面對的挑戰都差不多，「因為陣容比較年輕，浮動比較大，我也都會跟年輕球員說，不要太過亢奮，誰笑到最後才是贏家，不要前面打得很好就很開心，希望他們可以沉穩一點。」

呂奇旻引退儀式，馬公高中時期教練胡祥仁特地到場獻上祝福。（TPBL提供）

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