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TPBL攻城獅痛宰雲豹 賽後替呂奇旻辦引退儀式

2024/11/10 00:30

〔中央社〕台灣職業籃球大聯盟TPBL新竹御嵿攻城獅今天以99比73痛宰桃園永豐雲豹，賽後也替球員呂奇旻舉辦溫馨引退儀式，讓他的球員生涯畫下完美句點。

已確定在賽後替前超級籃球聯賽SBL選秀狀元呂奇旻舉辦引退儀式，攻城獅今天主場迎戰雲豹將士用命，首節即打出氣勢，建立雙位數領先，甚至不斷擴大分差，最後在洋將克拉（Earl Clark）攻下25分、8籃板，搭配盧冠軒挹注15分的帶領下，以26分之差取得近期2連勝。

僅讓雲豹拿到73分，攻城獅總教練密特羅維奇（Milan Mitrovic）特別指出，今天團隊防守的執行度很高，全隊都很堅持完成賽前制定的策略，「希望我們的連勝能夠繼續維持下去。」

賽後的重頭戲引退儀式，攻城獅球團特別找來呂奇旻在大專籃球聯賽UBA台灣體大的恩師麥財振擔任神秘嘉賓，昔日戰友朱億宗、黃聰翰、黃鎮及王皓吉也有出席，讓場面變得相當溫馨。

呂奇旻致詞時透露，隨著卸下球員身分的這天到來，想要感謝的人太多了，包含一路上指導過自己的教練，還有始終扮演後盾的家人、球迷，「讓一個澎湖來的毛頭小子，能夠挑戰台灣籃球的最高殿堂，甚至拿下冠軍、穿上國家隊戰袍，這些都是我離開澎湖後沒想過的成就跟高度。」

然而，光榮背後盡是汗水與淚水。呂奇旻打趣表示，自己卻是膝蓋的積水比別人多，但他也感謝過去一直沒有放棄的自己，即便經歷大大小小的傷，體驗很多手術、打針及復健，還要承受沉重心理壓力，仍選擇堅持下來，「謝謝你的堅持，才有現在的我，讓我更珍惜現在的一切。」

另一場福爾摩沙夢想家在主場面對高雄全家海神，靠著馬建豪飆進全隊最高21分，加上張宗憲挹注17分，最後以99比90取勝，目前戰績4勝1敗，暫居TPBL聯盟龍頭。（編輯：施施）1131109

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