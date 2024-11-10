網球》20歲高芙年終賽封后 逆轉中國一姊獲史上最高獎金

美國新星高芙逆轉擊敗中國一姊鄭欽文，首度勇奪利雅德WTA年終總決賽女單冠軍。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕高芙（Coco Gauff）歷經3盤激戰，終以3：6、6：4、7：6（7：2）大逆轉中國一姊鄭欽文，美國新星首度勇奪利雅德WTA年終總決賽單打冠軍，獨享突破女子職業網壇歷史紀錄的480.5萬美元（約1.6億台幣）獎金。

「那是場很棒的比賽，我只是盡力堅持下去，而且從未放棄。」高芙拚出頑強鬥志與韌性，決勝盤克服3：5落後，逼進搶7又連下6球，歷經3小時4分鐘激戰，戲劇性扳倒氣力放盡的鄭欽文，驚險贏得漫長的年終賽壓軸秀，「有時你可能想到不會贏，但我抛開這種念頭，告訴自己：『再拿一分，再爭取一次機會。 』過去也遇到這種情況，但我能扭轉局面，希望今天再次做到。」

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年僅20歲的高芙強碰22歲鄭欽文，已是2004年俄國莎拉波娃（Maria Sharapova）擊敗美國小威廉絲（Serena Williams）以來，年終賽最年輕的單打爭后組合；如今後來居上出線的高芙，也成為當時17歲掄元的莎拉波娃之後，近20年來最年輕的年終賽冠軍。她自從9月美國公開賽衛冕失利強力反彈，近14場比賽贏得12場，並且連續第2年季末排名世界第3。

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