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12強》對捷克中繼3局狂飆7K絕好調！日本火球男有望對決台灣吐心聲

2024/11/10 08:08

才木浩人。（取自產經體育）才木浩人。（取自產經體育）

〔體育中心/綜合報導〕昨天世界12強日本隊在自辦熱身賽，靠強力投手群連續解決18人，終場以7：1逆轉擊敗捷克。效力阪神虎的26歲火球男才木浩人接替先發高橋宏斗，中繼3局狂飆7K，有望在預賽先發對決台灣的他，也誓言要拿出最好表現。

日本隊王牌候選高橋宏斗昨首局就被連續敲安失1分，投完3局後退場，由才木浩人登中繼，他投3局沒有被擊出任何安打，還飆出7次三振，根據日媒指出，才木浩人最快球速來到153公里，再搭配指叉球，有效壓制捷克打者。

這是才木浩人自10月12日在日職高潮系列賽對上橫濱DeNA後，時隔一個月再度登板投球。談到自己世界12強日本隊初登板，才木浩人感到滿意，「直球速度與球威都很好，能讓打者打不好和揮空，整體感覺很不錯。」

日本昨推派高橋宏斗、才木浩人等人，在轉播單位擔任特別講評的落合博滿表示，考量到先發人數的限制，這些投手有可能會投台灣或南韓；日媒《體育報知》則指出，才木浩人的好表現，也幾乎預約他在預賽至少會有1場先發。

對於即將在台灣的正式比賽登板，才木浩人直言：「雖然在不熟悉的環境，而且是客場比賽，但我會盡力發揮當天的最佳狀態，不要過於用力，一如既往地去投球，也不會太過在意。」

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