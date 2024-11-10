NBA》慘！鵜鶘先發只剩一人健康出賽 Z.威廉森腿傷無限期缺陣

「怪物狀元」Z.威廉森。（資料照，美聯社）



田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘開季陷入傷兵潮！「怪物狀元」Z.威廉森（Zion Williamson）因左腿股二頭肌拉傷將無限期缺賽，預計缺席數週。

Z.威廉森是在7日與騎士隊中的比賽中受傷，一度離開球場，但在下半場回歸，全場繳出29分、8籃板和4助攻，但她之後缺席與魔術隊的比賽，這也是他本季第4度缺賽，經過檢查發現是左腿股二頭肌拉傷，將會無限期休戰，這對鵜鶘和Z.威廉森來說是一大打擊，因為球隊高層認為今年成功瘦身的Z.威廉森的狀態是生涯最佳的。

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Z.威廉森自2019年選秀會以狀元之姿加盟鵜鶘之後，5年間400場比賽就缺席了210場比賽。Z.威廉森本季出賽6場，場均繳出22.7分、8籃板、5.3助攻和1.2阻攻。

鵜鶘開季傷兵滿營，打出3勝7敗的成績，除了Z.威廉森之外，D.穆雷（Dejounte Murray）、墨菲（Trey Murphy III）、麥考倫（CJ McCollum）、霍金斯（Jordan Hawkins）和瓊斯（Herbert Jones）等主力都因傷高掛免戰牌，先發5人只剩當家一哥英葛蘭（Brandon Ingram）健康出賽。

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