MLB》曾當過陽岱鋼隊友！洋基「開福袋」簽31歲左投 美媒點出優勢

雷布蘭特。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕根據《MLBTR》引述大聯盟官網球員異動消息，洋基以小聯盟合約簽下左投雷布蘭特（Brandon Leibrandt）。

31歲的雷布蘭特在2014年選秀會第6輪被費城人相中，2020年在馬林魚迎來大聯盟初登板，出賽5場、投9局，防禦率2.00，之後便未再登上大聯盟。直到今年才在紅人再度獲得機會，不過僅出賽2場，6.1局投球挨3轟，防禦率9.95。

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在這兩次大聯盟經歷之間，雷布蘭特在馬林魚和小熊小聯盟體系投球，去年與今年年初則是在美國獨立大西洋聯盟，效力高點搖椅隊（High Point Rockers），也因此在去年曾和台灣好手陽岱鋼當過隊友。雷布蘭特在高點搖椅隊投80局，防禦率僅2.70，也讓他獲得紅人青睞，在今年5月與其簽下小聯盟合約，不過在10月底就被指定讓渡（DFA）並移出40人名單。

《MLBTR》指出，洋基近年擅於發掘一些成績較不受矚目的投手，而雷布蘭特生涯在小聯盟出賽145場（112場先發），投641.2局，防禦率3.66，而他的保送率僅有7%，暗示著他可能具備大聯盟水準的控球能力，因此對洋基來說，邀請他去春訓沒有任何損失。

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