12強》A組首戰上演打擊大戰、4轟煙火秀 荷蘭再見安打逆轉巴拿馬奪勝

荷蘭靠著迪德的10局下再見安打擊敗巴拿馬，收下首戰勝利。（取自WBSC官方推特）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球12強賽A組預賽今天開打，荷蘭和巴拿馬上演打擊大戰，合計狂掃26支安打，包括4轟煙火秀，荷蘭克服落後5分的劣勢，靠著迪德（Ray-Patrick Didder）10局下的再見安打，以9：8險勝巴拿馬，開幕戰旗開得勝。

A組預賽在墨西哥舉行，6支球隊包括地主墨西哥、荷蘭、巴拿馬、波多黎各、美國和委內瑞拉。首戰由荷蘭與巴拿馬交手，此役形成打擊大戰，砲聲隆隆。

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巴拿馬2局上先是靠著拉莫斯（Jose Ramos）的左外野2分砲先馳得點，荷蘭下個半局立刻反擊，史構普（Sharlon Schoop）敲安追回1分，理查森（Denzel Richardson）擊出中外野陽春砲，荷蘭瞬間扳平比數。

巴拿馬攻勢不停歇，3局上攻下2分，第4局滿壘獲得保送拿下第5分，再靠著犧牲打和暴投各添1分，單局再灌3分，荷蘭4局下追回1分，巴拿馬在5局前以7：3領先荷蘭。

荷蘭展現十足韌性，6局下追回3分，包括史構普的左外野陽春砲，第7局靠著暴投拿下追平分，迪德8局下敲出帶有1分的超前安打，助隊以8：7取得領先。

未料，荷蘭終結者沙巴朗（Juan Carlos Sulbaran）關門失敗，遭特哈達（Ruben Tejada）轟出追平陽春砲，將戰局逼進延長賽，巴拿馬10局上沒有攻下分數，荷蘭則靠迪德的再見安打，終場以9：8氣走巴拿馬，首戰告捷。

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