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NFL》戴「MAGA」帽子亂入隊友直播訪問 49人巨星遭聯盟罰款36萬

2024/11/10 09:48

波薩。（資料照）波薩。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕根據《ESPN》報導，舊金山49人明星防守邊鋒波薩（Nick Bosa）在上個月的賽後訪問中公開穿戴支持當時為美國總統候選人川普（Donald Trump）的帽子，遭聯盟罰款1萬1255美元（約36萬新台幣）。

波薩於10月28日擊敗達拉斯牛仔的比賽後，頂著一頂印有黃色「MAGA」字樣的帽子，出現在隊友基特爾（George Kittle）、珀迪（Brock Purdy）與葛蘭多（Isaac Guerendo）的訪問當中。而「MAGA」意旨「Make America Great Again（使美國再次偉大）」，也是川普在2016年總統大選時所採用的競選口號。

根據聯盟規定，球員不得在比賽日展示任何個人訊息或非聯盟贊助品牌，無論是在球場、電視機觀眾的視線內或賽後在更衣室的採訪。波薩日前也坦言知道自己可能會被罰款，但他絲毫不在意，還表示：「我還沒收到，但如果來了就來吧！這很值得。」

波薩當時也被問及戴該頂帽子的用意，不過他拒絕進一步解釋，「我不會多談，但我覺得這是個重要的時刻。」日前他再度被問及相關話題時依舊避而不談，但提到自己很享受觀看有關選舉的報導，還熬夜等待最終結果出爐。

日前美國總統大選也落幕，共和黨的川普擊敗民主黨對手賀錦麗（Kamala Harris），將再次進軍白宮。而長期以來多次公開支持川普的波薩也表示：「我在這件事上的立場不會改變，顯然，全國也已經表態了。」

波薩在去年9月與49人達成延長合約共識，簽下一份5年1.7億美元（約54億新台幣）鉅約，躍升成為史上最高薪防守球員。生涯入選4屆職業盃，本季出賽8場，繳出4.5次擒殺。

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