MLB》有望組日本三本柱！美媒爆道奇強烈渴望網羅佐佐木朗希

道奇休賽季補強的頭號目標將是佐佐木朗希，明年有望組日本投手三本柱。（資料照合成圖）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕羅德昨天同意「令和怪物」佐佐木朗希透過入札制度挑戰大聯盟，預計將掀起搶人大戰，據《洛杉磯時報》記者哈里斯（Jack Harris）指出，佐佐木朗希將是道奇休賽季補強的頭號目標。

哈里斯指出，道奇過去就非常關注佐佐木朗希，並派人去日本視察，投入大量資源來評估佐佐木的未來發展，去年就希望朗希能夠旅美，但最終仍是留在日職再戰一年。

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道奇棒球營運總裁佛里曼（Andrew Friedman）以及球員人事副總裁卡爾（Galen Carr）今年曾到場觀賽，道奇對他情有獨鍾，昨天終於聽到好消息，羅德願意放行讓佐佐木朗希圓夢挑戰大聯盟。

由於佐佐木朗希未滿25歲，受到大聯盟國際自由球員規定，最多僅能簽下小聯盟合約，估計最多可獲得250萬美元的簽約金，擁有這個額度的球隊正是道奇隊。佐佐木朗希只能簽小聯盟合約，再加上球隊握有6年的控制權，這使得他成為道奇的夢幻目標，年輕又可以控制成本，還可以讓先發投手輪值戰力更上一層樓。

佐佐木朗希將成為道奇休賽季主要補強的目標之一，陣中擁有兩名日本超級球星大谷翔平和山本由伸成為招募優勢，3人曾在2023年經典賽並肩作戰，幫助日本隊奪冠，再加上山本也打破了日本球員不願效力同一隊的觀念，加入道奇也有機會在第一年就能體會打世界大賽的滋味。

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