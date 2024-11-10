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全國電競青年錦標賽決賽 「我的世界」奪冠抱走22萬獎金

2024/11/10 09:16

冠亞軍之戰由人氣參賽隊伍「我的世界」及「熊貓養殖場」現場激烈對抗。（記者葛祐豪翻攝）冠亞軍之戰由人氣參賽隊伍「我的世界」及「熊貓養殖場」現場激烈對抗。（記者葛祐豪翻攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕吸引254隊、近千名電競好手參加的第四屆「全國電競青年錦標賽」決賽，昨天下午於高捷美麗島站光之穹頂開打，最後由「我的世界」奪冠，抱走22萬獎金。

這項比賽由高市青年局主辦，總獎金高達52萬，歷經一星期激烈線上賽，由超人氣隊伍「我的世界」及「熊貓養殖場」挺進總決賽，昨在美麗島站進行頂上決戰，吸引數百人聚集觀賽，激戰最終由「我的世界」脫穎而出，開心抱走冠軍獎盃及22萬高額獎金。

觀賽民眾表示「緊張刺激，好像自己下場對戰一樣！」臨場感十足的競賽氣氛，令人血脈賁張。

此次賽事也邀請多位知名實況主展開盛大的明星表演賽，由前職業選手家偉領軍的「我隨便贏==」隊，較勁電競網紅肯特帶領的「輕輕鬆鬆HEHE」隊，結合沉浸式的轉播環境，讓人直呼過癮。

高市青年局長張以理表示，「全國電競青年錦標賽」已是國內電競好手每年必訪的盛會，更是許多玩家躍進職業領域的墊腳石。青年局積極媒合產學界，讓電競新秀在實踐中成長，累積經驗，讓更多人看到電競產業的多元面貌與無限可能。

此次比賽也與高雄立志中學、樹德家商、三信家商、中山工商、樹德科大及正修科大等6所設有電競相關科系的學校合作，並邀請華碩、三星等國內外知名品牌參與賽前的「電競校園講座」、「電競節目製作課程」、「全國性電競賽事實習」，盼藉由產官學合作，為高雄青年打造最優質的電競環境，有利日後多元職涯發展之路。

第四屆「全國電競青年錦標賽」決賽由「我的世界」奪冠，抱走22萬獎金。（記者葛祐豪翻攝）第四屆「全國電競青年錦標賽」決賽由「我的世界」奪冠，抱走22萬獎金。（記者葛祐豪翻攝）

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