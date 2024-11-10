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12強》美國飛毛腿單局連盜兩壘 辛普森果然是「百盜怪傑」

2024/11/10 09:39

12強》美國飛毛腿單局連盜兩壘 辛普森果然是「百盜怪傑」小聯盟百盜快腿辛普森。（資料照，法新社）

〔記者羅志朋／綜合報導〕小聯盟百盜快腿辛普森（Chandler Simpson）今天擔任12強賽美國開路先鋒、守右外野，第6局他敲安接著大展飛毛腿，先盜上二壘再盜上三壘，單局連續2次盜壘都成功，波多黎各捕手森特諾（Juan Centeno）只能眼睜睜看他搶壘，只是第7局兩出局滿壘，辛普森擊出內野滾地球無法建功，7局結束美國仍以0 ：1落後。

辛普森18日將滿24歲，2022年美職選秀光芒第2輪指名選入，去年他在光芒1A和高階1A合計盜壘成功94次，被阻殺15次，盜壘成功率86%，累計打擊率2成94、上壘率3成73。

今年辛普森更上一層樓，在光芒高階1A和2A不但繳出打擊率3成55、上壘率4成10的高檔成績，更跑出104次盜壘成功，另有17次被阻殺，盜壘成功率同樣也是86%，大聯盟官網在12強賽開打前，點名8大值得關注的新星，除了林昱珉和金倒永，辛普森也名列其中，並點出辛普森在大學主守二游，進職棒移防外野，速度驚人。

辛普森速度飛快，不過長打能力普通，小聯盟生涯累計921打數僅擠出1發全壘打，長打率3成75，他曾表示，未來上大聯盟的目標也是單季百盜。

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