12強》波多黎各陽春砲奠勝基！美國大物9局本壘遭刺殺、首戰被完封

波多黎各先發左投貝穆德斯。(取自WBSC X)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕世界棒球12強賽A組預賽今天開打,波多黎各與美國上演投手大戰,而波多黎各靠著塞巴洛斯(Sabin Ceballos)6局上的致勝陽春砲,加上9局下擋住美國最後反攻,終場1:0完封美國。

美國今派出擁有20季大聯盟經驗的44歲左投老將希爾(Rich Hill)先發,他主投3局被敲出2支安打,投出2次四壞保送,但也飆出3次三振,沒有失分。而波多黎各先發左投貝穆德斯(Jonathan Bermúdez)則是4局飆6K,也未失分。

雙方5局打完都未能突破封鎖,直到6局上,波多黎各靠著效力巨人小聯盟的塞巴洛斯敲出右外野方向陽春砲,以1:0先馳得點。6局下,小聯盟單季百盜的光芒農場好手辛普森(Chandler Simpson)單局連盜兩壘,可惜美國該局未能延續攻勢。

