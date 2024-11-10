12強》波多黎各陽春砲奠勝基！美國大物9局本壘遭刺殺、首戰被完封

波多黎各先發左投貝穆德斯。（取自WBSC X）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球12強賽A組預賽今天開打，波多黎各與美國上演投手大戰，而波多黎各靠著塞巴洛斯（Sabin Ceballos）6局上的致勝陽春砲，加上9局下擋住美國最後反攻，終場1：0完封美國。

美國今派出擁有20季大聯盟經驗的44歲左投老將希爾（Rich Hill）先發，他主投3局被敲出2支安打，投出2次四壞保送，但也飆出3次三振，沒有失分。而波多黎各先發左投貝穆德斯（Jonathan Bermúdez）則是4局飆6K，也未失分。

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雙方5局打完都未能突破封鎖，直到6局上，波多黎各靠著效力巨人小聯盟的塞巴洛斯敲出右外野方向陽春砲，以1：0先馳得點。6局下，小聯盟單季百盜的光芒農場好手辛普森（Chandler Simpson）單局連盜兩壘，可惜美國該局未能延續攻勢。

7局下美國獲得2出局滿壘的進攻機會，輪到辛普森打擊，不過他擊出內野滾地球出局，仍然無法幫助美國追平比分。9局下美國最後反攻，費城人大物克勞佛（Justin Crawford）開局就敲出二壘安打，1出局後更進佔三壘，無奈下一棒迪凡尼（Cam Devanney）打出二壘滾地，波多黎各在縮小內野防守的情況下，也成功將往本壘跑的克勞佛刺殺出局，最後辛普森擊出內野飛球出局，美國本屆首戰遭波多黎各完封落敗。

美國資深左投希爾。（取自WBSC X）

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