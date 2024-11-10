NBA》老爸詹皇、AD現身觀戰！布朗尼G聯盟首秀 三分4投0中繳6分

布朗尼。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕湖人巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的兒子布朗尼（Bronny James）日前已被分配到G聯盟球隊南灣湖人，今天面對爵士G聯球隊鹽湖城明星，布朗尼迎來G聯盟處女秀，繳出6分、4助攻。

布朗尼本季在NBA已出賽4場，場均上場3.3分鐘，繳出1.0分、0.3籃板、0.5助攻，他在開幕戰就寫下歷史，與老爸詹姆斯一同上場，締造聯盟史上首見「父子同台」。日前湖人宣布將其分配至G聯盟，目前的養成計畫是讓布朗尼只參加G聯盟的主場賽事，布朗尼將在NBA與G聯盟兩頭跑。

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今天迎來G聯盟首秀，老爸詹姆斯也攜家帶眷來到場邊觀戰，甚至連湖人明星長人戴維斯（Anthony Davis）、後衛羅素（D'Angelo Russell）與總教練瑞迪克（JJ Redick）都來到現場。而布朗尼擔任先發上場，在開賽不到1分鐘時，接獲隊友傳球後跳投，中距離出手命中，生涯在G聯盟得分開張。

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不過布朗尼投進第1球後，命中率就不斷下滑，僅在第2節10分45秒時拋投2分入袋，還出現幾次失誤。進入下半場後，布朗尼手感依舊不見起色，但能傳出助攻給隊友，還與凱利（Kylor Kelley）上演精彩空中接力灌籃，在防守端也偶有佳作。

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最終布朗尼上場31分鐘，9投2中、三分4投0中，繳出6分、4助攻、3籃板、2抄截、1火鍋，發生5次失誤，終場南灣湖人以110：96獲勝。

布朗尼。（美聯社）

布朗尼。（美聯社）

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