NBA》老爸詹皇、AD現身觀戰！布朗尼G聯盟首秀 三分4投0中繳6分

布朗尼。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕湖人巨星「詹皇」詹姆斯(LeBron James)的兒子布朗尼(Bronny James)日前已被分配到G聯盟球隊南灣湖人,今天面對爵士G聯球隊鹽湖城明星,布朗尼迎來G聯盟處女秀,繳出6分、4助攻。

布朗尼本季在NBA已出賽4場,場均上場3.3分鐘,繳出1.0分、0.3籃板、0.5助攻,他在開幕戰就寫下歷史,與老爸詹姆斯一同上場,締造聯盟史上首見「父子同台」。日前湖人宣布將其分配至G聯盟,目前的養成計畫是讓布朗尼只參加G聯盟的主場賽事,布朗尼將在NBA與G聯盟兩頭跑。

今天迎來G聯盟首秀,老爸詹姆斯也攜家帶眷來到場邊觀戰,甚至連湖人明星長人戴維斯(Anthony Davis)、後衛羅素(D'Angelo Russell)與總教練瑞迪克(JJ Redick)都來到現場。而布朗尼擔任先發上場,在開賽不到1分鐘時,接獲隊友傳球後跳投,中距離出手命中,生涯在G聯盟得分開張。

不過布朗尼投進第1球後,命中率就不斷下滑,僅在第2節10分45秒時拋投2分入袋,還出現幾次失誤。進入下半場後,布朗尼手感依舊不見起色,但能傳出助攻給隊友,還與凱利(Kylor Kelley)上演精彩空中接力灌籃,在防守端也偶有佳作。

Bronny James out there looking like his pops with the dime!



Look away under hand pass for the lob to Kelly



Great court vision pic.twitter.com/zYxmq9PSn9