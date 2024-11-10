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NBA》3節打完落後12分！騎士驚險逆轉籃網奪開季11連勝

2024/11/10 11:14

騎士擊敗籃網，奪開季11連勝。（美聯社）騎士擊敗籃網，奪開季11連勝。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕開季拉出10連勝的騎士，今面對籃網陷入苦戰，最多落後14分，但比賽尾聲葛蘭德挺身而出連續得分，助隊以105：100逆轉籃網，豪取11連勝。

騎士開季氣勢如虹，前役痛宰勇士橫掃10連勝，目前排名位居聯盟第1。今天騎士在主場續戰籃網，上半場團隊命中率55.3%，米契爾（Donovan Mitchell）包辦17分最高，但半場打完僅以57：55領先。籃網方面，施洛德（Dennis Schroder）半場拿下14分最高。

米契爾。（美聯社）米契爾。（美聯社）

下半場戰況風雲變色，籃網在第3節打出15：0攻勢，取得雙位數領先，隨後騎士莫布里（Evan Mobley）灌籃加上魏德（Dean Wade）三分球先止血。但騎士這節進攻荒腔走板，單節只拿13分，讓對手持續擴大領先，前3節打完陷入12分落後。

騎士在決勝節逆襲，雷佛特（Caris LeVert）連拿4分，追到2分落後，但在籃板無法掌握情況下，很快又丟分。終場前3分鐘，騎士連拿6分，雙方僅1分差，隨後葛蘭德（Darius Garland）罰球助隊超前。

騎士找回準星後，終場前2分鐘每次出手都能把握，尤其葛蘭德關鍵時刻發揮出色，連續得分助隊穩住優勢，最後15秒，米契爾再用罰球建功，騎士握有5分領先，籃網採取犯規戰術未果，無力阻擋騎士延續連勝。

騎士今天團隊命中率54.1%，莫布里攻下全隊最高23分、16籃板，米契爾22分，葛蘭德20分、6助攻；籃網方面，強森（Cameron Johnson）進帳全隊最高23分，施洛德22分。

籃網施洛德與騎士莫布里。（美聯社）籃網施洛德與騎士莫布里。（美聯社）

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