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12強》必贏多5局無失分、帕拉西歐斯雙響砲 委內瑞拉力退墨西哥

2024/11/10 13:49

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球12強賽A組預賽今天點燃戰火，委內瑞拉先發投手必贏多（Ricardo Pinto）繳出5局無失分的好投，打線也狂掃12安，帕拉西歐斯（Jermaine Palacios）單場雙響砲，終場以8：4擊敗地主墨西哥，首戰告捷。

委內瑞拉和墨西哥的先發投手上演「樂天桃猿前洋投內戰」，由必贏多對決霸威斯，霸威斯在2局上遭三壘手帕拉西歐斯陽春砲狙擊，卡斯提歐（Diego Castillo）之後也補上一支帶有2分打點的左外野安打，委內瑞拉單局灌進3分。霸威斯僅投1.2局退場，被敲3安失3分，保送和三振各2次，防禦率為16.20。

反觀必贏多表現不俗，3、4兩局化解壘上有人的危機，4局下控球不穩，連續投出2次四壞球保送，接著再被擊出安打形成滿壘，但他最後仍力保不失分，他主投5局無失分，只被敲出3支安打，另有6次三振和3次保送。

羅雷斯（Ramon Flores）5局上敲出長打送回第4分，委內瑞拉第6局上再添3分，帕拉西歐7局上再度開砲，單場雙響砲進帳2分打點，幫助委內瑞拉取得8：0的大幅領先。

委內瑞拉7局下推出富邦現役洋投富藍戈（Enderson Franco），未料卻被雷霍（Alan Trejo）擊出右外陽春砲，讓地主墨西哥破蛋，卡特（Chris Carter）8局下補上一發左中外陽春彈，並在9局下連追2分，但仍難挽頹勢，委內瑞拉最後就以8：4贏球，首戰開出紅盤，必贏多也收下勝投，霸威斯則是吞下首敗。

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