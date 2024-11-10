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MLB》洋基續留布總率兵爭冠！前明星隊友卻批他執教風格：我很困惑

2024/11/10 13:46

布恩。（資料照）布恩。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕洋基今日宣布行使總教練布恩（Aaron Boone）明年的球隊選擇權，下季繼續由他執掌兵符。不過布恩的洋基前隊友、入選過4屆全明星賽的席耶拉（Rubén Sierra），就發文批評布恩的執教風格。

布恩球員時期曾於2003年短暫效力洋基半個球季；而席耶拉則是在1995年季中從運動家被交易至洋基，隔年季中又被送往老虎，之後幾年輾轉其他球隊，並在2003年季中再度被交易回洋基，因此兩人曾在條紋軍有過前緣。

不過對於洋基續留布恩的操作，前隊友席耶拉似乎並不領情，他在X上發文表示：「現今教練的角色讓我感到很困惑，當我打球的時候，教練的角色是贏得比賽，而不是成為每個人的朋友。」

席耶拉的言論在留言區獲得多數網友贊同，更有一位網友直呼，布恩在世界大賽G1第10局派柯提斯（Nestor Cortes）出來投球，結果慘遭再見滿貫砲，就是因為他與球員的「友誼」而影響調度。

洋基本季在布恩的帶領下，自2009年以來再度重返世界大賽，不過最終鎩羽而歸以1：4不敵道奇，抱憾結束賽季。自2018年接下洋基兵符以來，布恩帶隊7年6度闖進季後賽，執教戰績603勝429敗、勝率58.4%。

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