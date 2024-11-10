MLB》球迷看完大谷打擊就離場！佛里曼笑了：他們不在乎我和貝茲

從左至右，道奇總教練羅伯斯、大谷翔平、貝茲、佛里曼。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕日本巨星大谷翔平今年加盟道奇，也奪下生涯首座世界大賽冠軍，而他所帶來的影響力更是巨大，近期道奇強打佛里曼（Freddie Freeman）在Podcast節目中談到大谷就坦言，大谷是世界級巨星。

佛里曼在NFL費城老鷹退役傳奇中鋒J.凱爾西（Jason Kelce）與他的弟弟、堪薩斯酋長明星近端鋒T.凱爾西（Travis Kelce）的節目「New Heights」中談到大谷時直呼：「我以前從未在一整個球季看過如此多的攝影機，今年就是這樣。無論我們走到哪，都是一片混亂。」

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佛里曼還笑著分享，有時在某些比賽中的8局或9局上，當大谷打完當天最後一個打席之後，馬上就大約有1萬5千名球迷立刻離場，「因為他們覺得大谷已經打完了，但我和貝茲（Mookie Betts）還在準備打擊，我們心裡都想，『哇！他們完全不在乎我們欸！』」

佛里曼表示，大谷是一位全球家喻戶曉的超級巨星，每個城市的人都想看他打球，「這很理所當然，他今年達成50轟、50盜的壯舉，還將成為史上第一個以指定打擊奪下MVP的打者，他真的很不可思議，而人們往往會忘了，他還是個正在復健的投手，而他打出了50支全壘打！」

「每天看著他處理自己的事情，真的很特別，簡直有夠瘋狂。他明年還會重新站上投手丘。這真是令人難以置信。這根本就跟我們在打少棒一樣，但他是在大聯盟做到這些事情的。」佛里曼說道。

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