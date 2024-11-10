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NFL》領逾77億史上最高薪！牛仔明星四分衛預計動刀、恐整季報銷

2024/11/10 15:12

普雷斯考特。（資料照）普雷斯考特。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者薛弗特（Adam Schefter）報導，達拉斯牛仔明星四分衛普雷斯考特（Dak Prescott），預計將動刀治療腿筋撕裂傷勢，但仍在等待最後一位專家的意見，若確定動刀，也意味著普雷斯考特今年球季將提前報銷。

報導指出，普雷斯考特預計將於下週飛往紐約尋求該名專家意見，但牛仔隊醫和訓練員都一致認為普雷斯考特需要進行手術，而這將會使他必須休息4個月，代表他球季必須提前結束；而如果該專家同意讓他動刀，手術將於美國時間下週三進行。

牛仔球團認為，現在當機立斷處理普雷斯考特的傷勢，比起讓其自然恢復更好，這樣也能避免未來出現更多後患。儘管老闆瓊斯（Jerry Jones）不大希望他動刀，但牛仔目前戰績僅有3勝5敗，而現在的重點，應該是要確保普雷斯考特在明年球季前完全康復。

牛仔在開幕戰當天與普雷斯考特簽下4年2.4億美元（約新台幣77.4億）的天價續約，也讓他再度打破紀錄，成為NFL史上最高薪球員。然而本季他表現不理想，8場先發僅率隊拿下3勝5敗，還有著多達8次傳球被抄截，並列全聯盟第3多。

牛仔下週才會將普雷斯考特放進傷兵名單，意味著他最快要等到第15週對上卡羅萊納黑豹的比賽才能復出，不過他也預計動刀，因此本週對上費城老鷹的比賽，將由資深替補拉許（Cooper Rush）先發，剩餘賽季也將由他和蘭斯（Trey Lance）分攤四分衛的任務。

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