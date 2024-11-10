12強》台灣隊警戒！古巴「左打專武」狀態佳 評價台灣比薩比古巴好吃

吉奧內爾。（記者龔乃玠攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕世界12強古巴隊莫伊尼洛轉先發後，牛棚左投剩下吉奧內爾（Geonel Gutiérrez），他有點怪異的投球姿勢，讓打者不易辨識球種，對打線左傾的台灣隊是必須警戒的投手，古巴隊總教練強森也不諱言，吉奧內爾就是拿來對付左打者。

30歲的吉奧內爾，先前對中信出賽2場，1.1局無安打猛飆3次三振，今天對打線爆發的合庫隊，他也繳出1局2K三上三下的好投，合計來台灣2.1局無安打無失分。強森不諱言，他跟莫伊尼洛是目前球隊狀況最好的2名左投，「好球帶低角度的控球和進壘點都做得很好。」

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強森表示，吉奧內爾只有打過2次國際賽，經驗並不豐富，但曾在委內瑞拉打過職棒。吉奧內爾在2023-24年於古巴聯賽是先發投手，戰績9勝3敗，防禦率2.85，91.2局猛飆86次三振。

吉奧內爾的投球姿勢很特別，強森表示，通常打者不容易熟悉，「他的球不是往前面過來，是有點從後面拐進來。」吉奧內爾表示，從小時候就是用這種投球機制投球，感謝上帝因為這個動作，讓他能投出好表現。

吉奧內爾在南韓6場熱身賽狀況並不理想，防禦率破10，但到了台灣後就進入正賽模式，防禦率0，沒被敲過安打，他表示，剛開始在韓國時狀況沒那麼好，但現在一步一步調上來，已準備好迎接12強。

莫伊尼洛調到先發之後，吉奧內爾就是牛棚的唯一左投，他也知道自己的任務，雖然身手或許沒有莫伊尼洛來得好，但希望能發揮珍貴的牛棚左投戰力，為球隊做貢獻。

談到對台灣隊的印象，吉奧內爾坦言，過去在國際賽沒有對過台灣，這次來台灣的印象是路上摩托車很多，晚上很漂亮，「還有，台灣的比薩比古巴還要好吃！」

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