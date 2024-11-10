12強》紅色閃電遭台灣業餘震撼！合庫15安10分大勝古巴

古巴隊王牌莫伊尼洛。（棒協提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕世界12強古巴隊今天迎接公辦熱身賽首戰，遭台灣業餘勁旅重擊，合作金庫全場猛敲15支安打，終場以10：7奪下勝利，斬斷古巴隊來台熱身賽3連勝。

古巴隊今推派王牌莫伊尼洛先發，繳出1局無失分退場，赫南德茲2局接替遭猛攻，合庫攻佔二、三壘後，連續2支適時安打送回2分，隨後古巴隊發生失誤，李亦崴滿壘敲深遠飛球，守得很淺的右外野手德瑞克沒接到，形成3分打點的清壘安打，合庫再補上高飛犧牲打，猛灌6分大局。

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赫南德茲是先前古巴隊2名投手波拉諾斯、羅培茲退出後的遞補投手，連同3局上再掉2分，今對合庫卻大爆炸。而合庫隊在5局也展開攻勢，添加2分，前5局就對古巴隊狂拿10分。

古巴隊在2局下展開首波攻勢，古伊貝爾、裴瑞茲的連2支適時安打送回2分，但直到7局下才又有第二波，古伊貝爾的二壘安打送回2分，再靠暴投攻下3分大局；9局下演練突破僵局制，古巴連敲2安追回2分，但後續打者無力反攻，以3分差輸球。

古巴隊提早來台灣適應，對台中市成棒隊、中信兄弟打了3場自辦熱身賽，前3戰都拿下勝利，今對合庫隊的公辦熱身賽卻被打爆，第一次失掉雙位數分數。

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