足球》台灣男足備戰新加坡友誼賽 馬國移訓期許終止7連敗

台灣男足出國移訓備戰新加坡友誼賽。（足協提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕台灣男足為備戰11月18日對決新加坡的友誼賽，全隊先赴馬來西亞移地訓練，這幾日除了基礎體能、戰術演練之外，外籍總教練懷特（Gary White）更多次與球員召集會議，針對上一場與柬埔寨的交手檢討分析，並與球員積極單獨面談，希望增強團隊自信心。

近期台灣男足戰績相當不理想，遭遇一波7連敗，上回贏球已經要追溯到去年10月對戰東帝汶。因此這次客場遭遇新加坡的友誼賽，勢必要全力搶勝，激勵團隊士氣。「前幾場比賽，球員對於場上的局勢和改變，沒有做出好的應對，自然無法展現球隊強項以及特色。」針對近期低潮，懷特鼓勵球員們谷底反彈，勇於展現企圖心去接管戰局，並且掌控節奏，「我期許大家能夠積極表現，不要拘泥於固有戰術，隨機應變並主動發起進攻，製造更多突破與射門，爭取進球機會。」

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本次台灣隊陣容相較於上月與柬埔寨友誼賽，有相當大的不同。由於中超聯賽及中甲聯賽的賽季都已結束，原本在中甲的陳浩瑋、游耀興、吳彥澍、安以恩，以及在中超賽場的陳柏良、王建明，都在此次新加坡友誼賽參賽名單中，球隊整體戰力可望顯著提升。

只不過大幅度陣容更替，也考驗球員臨場默契與教練團的整合能力，台灣男足還會在馬來西亞停留數日，懷特希望把握有限時間做出更好調整，目標複製2018年演出再次擊退新加坡，也為即將到來的東亞盃資格賽做好準備。

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