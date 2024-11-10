MLB》令和怪物爭奪戰道奇有優勢！ 美媒點出遠超金錢的吸引力

佐佐木朗希。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日職千葉羅德「令和怪物」佐佐木朗希在昨天確定透過入札制度挑戰大聯盟，為今年的自由市場投下一顆震撼彈，《ESPN》專欄作家麥克丹尼爾（Kiley McDaniel）直言，道奇隊擁有不俗優勢。

年僅23歲的佐佐木朗希因未滿大聯盟國際自由球員規定，在投身大聯盟時只能簽下小聯盟約，無法像他的前輩山本由伸一樣直接拿到超過3億美元的天價大約，各隊也只能用國際自由球員簽約金額度來爭取佐佐木朗希。

請繼續往下閱讀...

麥克丹尼爾認為，道奇隊擁有的吸引力遠超金錢，他在文中寫道：「外界盛傳佐佐木朗希更傾向選擇道奇隊，理由跟山本由伸相似：西岸、球隊戰力雄厚、日本隊友、一流的訓練環境、廣大的市場。」、「在一個各隊所提供的金錢只是次要考量的世界當中，這場競賽變得更像是大學的招募戰，而非一般大聯盟自由市場的錢鬥，而道奇可能有著整個球界最好的機會。」

相較麥克丹尼爾，另一位《ESPN》資深大聯盟記者帕桑（Jeff Passan）則認為，佐佐木朗希加盟道奇並非已成定局，他覺得大谷翔平與山本由伸所受到的國際關注度或許會成為勸退的因素。此外，佐佐木朗希與現任教士投手的達比修有關係良好，可能成為吸引他加盟的優勢。帕桑點名包含洋基、大都會、藍鳥、小熊、遊騎兵與光芒都是佐佐木朗希潛在的強力追求者。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法