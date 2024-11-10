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TPBL》宇宙夢！在魔鬼主場力退林書豪領軍的國王 夢想家穩居龍頭

2024/11/10 16:57

林書豪。（TPBL提供）林書豪。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕福爾摩沙夢想家今在主場迎戰新北國王，靠雙洋將貝奇、霍爾曼發威，以及馬建豪也有14分挹注下，以87：76拿下3連勝，賽後以5勝1敗續居龍頭，林書豪拿下7分。

夢想家本季在「魔鬼主場」未嘗敗績，本季唯一一敗來自在新莊體育館不敵新北國王，今要在家力拚復仇，聯盟戰績前兩名的球隊正面對決戰況激烈、你來我往，首節打完僅領先3分的夢想家次節加足火力，此節倒數6分43秒馬建豪外線破網，幫助球隊拉開到33：23雙位數領先，也讓滿場球迷沸騰。

夢想家前兩節打完取得48：34優勢，8人有分數進帳，霍爾曼繳全隊最高12分，次節攻守欠佳的國王，以曼尼高10分最佳，林書緯貢獻9分，林書豪僅拿下2分。

易籃後，貝奇攜手簡浩在外線放冷箭，持續幫助夢想家維持雙位數領先，國王在末節倒數2分鐘靠曼尼高急停三分出手破網，一度把差距縮小至個位數，不過霍爾曼、簡浩也不甘示弱在外線飆分，夢想家最終順利以11分差成功捍衛主場。

霍爾曼。（TPBL提供）霍爾曼。（TPBL提供）

貝奇、霍爾曼都有18分貢獻，馬建豪此役板凳出發攻下14分，簡浩2記三分彈拿下10分。

國王方面，此役團隊命中率僅34.1%，罰球命中率也只有48.3%，林書緯繳全隊最高21分，曼尼高拿下15分，沃許本與強森都有13分進帳，林書豪14投3中，挹注7分、11籃板。

馬建豪。（TPBL提供）馬建豪。（TPBL提供）

張宗憲。（TPBL提供）張宗憲。（TPBL提供）

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