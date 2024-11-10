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MLB》本屆白金手套獎得主出爐！ 釀酒人、藍鳥年度金手套隊2連霸

2024/11/10 18:19

釀酒人菜鳥圖蘭與水手捕手羅里拿下今年的白金手套獎。（圖片取自大聯盟Ｘ）釀酒人菜鳥圖蘭與水手捕手羅里拿下今年的白金手套獎。（圖片取自大聯盟Ｘ）

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟白金手套獎近日出爐，國聯與美聯分別由釀酒人隊的菜鳥圖蘭（Brice Turang）以及水手隊的羅里（Cal Raleigh）獲獎，年度金手套隊伍則是由釀酒人隊與藍鳥隊雙雙連霸成功。

白金手套獎自2011年設立，是從所有金手套獎得主當中，不計算守位選出一位防守最優秀的球員。水手羅里在今年首度獲得金手套獎肯定，他也成為水手史上第一位拿下金手套獎的球員，也是第一位白金手套獎得主。

釀酒人隊菜鳥圖蘭同樣成為隊史第一位拿下白金手套獎的球員，也是釀酒人隊史第一位拿下白金手套獎的菜鳥。上個賽季白金手套獎得主，國聯是教士右外野手小塔提斯（Fernando Tatis Jr.），美聯是守護者二壘手吉梅涅茲（Andres Gimenez）。

今年羅里的DRS（Defensive Runs Saved，計算球員場均能替球隊守下多少分）高達17，是美聯捕手第一名，此外他偷好球的技術能為球隊省下13分。圖蘭本季的DRS高達22，是所有國聯防守者中最高的。

釀酒人本季團隊DRS來到64，排名國聯第二，出局製造值（Outs Above Average，OAA）則拿到31，位居聯盟弟三，國聯第二。藍鳥的團隊DRS高達102，位居聯盟第一，OAA26則在美聯排名第二，兩隊都連續2年獲得年度金手套隊伍。

釀酒人與藍鳥連霸年度金手套隊伍。（圖片取自大聯盟Ｘ）釀酒人與藍鳥連霸年度金手套隊伍。（圖片取自大聯盟Ｘ）

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