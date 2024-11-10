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TPBL》季前預測未受青睞 馬建豪：尊重是靠自己贏來的

2024/11/10 18:05

馬建豪。（TPBL提供）馬建豪。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕繼昨役拿下本季最高21分後，馬建豪此役板凳出發攻守兩端都有不俗表現，率領夢想家力退國王收下3連勝，他也期許自己用表現打臉季前預測。

馬建豪此役再度請纓防守兒時偶像林書豪，讓林書豪14投3中僅拿7分，自己則攻下14分，是夢想家本土最佳，攻守兩端都獲主帥皮爾曼盛讚。

馬建豪指出，要防守林書豪就必須付出120%的體力，由於防守消耗太多體力，影響下半場進攻端發揮，自己在體能上還有進步的空間。對於防守端的表現獲得林書豪肯定，他也說，「因為我把他當作學習的對象，所以就必須做好這件事情。」

馬建豪高中畢業後旅美，經歷美國大學、中國CBA洗禮，如今回到台灣的TPBL，被問及對自己的期許時表示，在不同的球隊會有不同的角色，例如目前夢想家蔣淯安以及林俊吉都持續因傷缺陣，自己除了防守，在進攻端也必須扛下更多責任，接下來要加入台灣隊參與亞洲盃資格賽，陣中有陳盈駿、阿巴西等旅外好手，就會做好體力活，包括衝搶籃板、擔任快攻箭頭等等，「我覺得把球隊需要我做的事情做好，對我來說就是一個肯定。」

只是馬建豪隨後也提到，季前各方預測沒有太看好自己，所以會努力證明實力，「季前不是有一個投票（球迷、媒體、球團），每個位置都要選前3名，我看到那個投票後就覺得，沒關係，尊重要靠自己贏得的。」

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