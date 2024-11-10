MLB》索托不會是大都會首要目標？ 前大聯盟總管受訪分享自身看法

索托。（資料照，法新社）

〔體育中心/綜合報導〕儘管大都會被視為今年最可能獲得強打外野手索托（Juan Soto）的球隊之一，不過對此前MLB總管，現《The Athletic》記者鮑登（Jim Bowden）卻認為索托不會是球隊的首要目標。

鮑登在《MLB Network Radio》接受訪問時表示:「我一直聽到大都會跟索托及阿隆索（Pete Alonso）之間的傳聞，但我們需要弄清楚的是棒球營運總裁史登斯（David Stearns）想要做什麼。而阿隆索並不是他真正想要的，他想要的是柏尼斯（Corbin Burnes）和索托，此外他希望能找到一個防守更好的三壘手，好讓文托斯（Mark Vientos）移防一壘，這些是他真正的目標，而我認為大都會老闆寇恩（Steve Cohen）會聽從他的意見。」

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接著鮑登也明確指出大都會補強的優先順序:「首先，他想重建先發輪值，而爭取伯恩斯絕對會是他的第一要務。第二，他想要索托，如果他能做任何事，那前兩個動作就是爭取伯恩斯跟索托。第三，他想要一位三壘手，所以他會去延攬阿德梅斯（Willy Adames）或柏格曼（Alex Bregman）加盟，史登斯真的非常重視球隊防守及先發投手。」

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