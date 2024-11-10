12強》南韓重砲發威 熱身賽5：1擊敗味全龍

尹棟熙夯出左外野全壘打。（WBSC提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕世界12強南韓隊唯一的公辦熱身賽對上味全龍，尹棟熙夯出陽春砲，投手群也有效封鎖龍隊打線，終場以5：1擊敗龍隊，熱身賽以勝利收尾，迎接13日對上台灣隊的首戰。

南韓隊2局下展現大砲威力，五棒尹棟熙夯出左外野全壘打，率隊先馳得點，而打線在4局遇上劉昱言3次保送也沒放過機會，金亨俊用長打清光壘上3名跑者，猛攻3分大局。

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南韓隊任燦圭先發2局被敲1安無失分，隨後以推出投手車輪戰，去年狀元郎金書賢在4局上登板，最速153公里的火球解決2名黃柏豪、郭天信後就退場，測試右側投對左打的壓制效果。另外最幼齒的19歲菜鳥終結者金澤延也登板，最速150公里，投0.2局被敲1支安打無失分。

味全龍在5局上有攻勢，陳思仲敲二壘安打攻佔得點圈，冉承霖適時安打送回破蛋的1分。龍隊今天開箱不少今年選秀新秀，除了第一指名曾聖安打開路先鋒，第2指名也登板，雖然面對第1打席補位慢半拍被跑出內野安打，但他三振南韓四番文保景、代打李主刑，最快球速148公里，展現球威。

9局演練突破僵局制，南韓隊推派21歲巫師隊終結者朴英賢，守住0出局一、二壘有人，無失分。9局下，南韓突破吳俊杰，朴東原適時安打，再添加1分，終場以4分差擊敗龍隊。

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